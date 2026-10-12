Castelvetrano apre i suoi tesori, tra i partner la Fondazione Architetti nel Mediterraneo

12/10/2026 07:15:00

Tre fine settimana tra chiese barocche, itinerari storici ed eccellenze locali. La Fondazione Architetti nel Mediterraneo firma la partnership e propone una mostra finale nel Purgatorio.

La "città degli ulivi e dei templi" fa il suo esordio nel circuito di Le Vie dei Tesori, aprendo al pubblico il proprio patrimonio culturale per tre weekend consecutivi, dal 10 al 25 ottobre 2026 (10-11, 17-18 e 24-25 ottobre). Tra i sostenitori chiave dell'iniziativa figurano la Fondazione Architetti nel Mediterraneo «Francesco La Grassa» insieme all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trapani, affiancando l'organizzazione nella valorizzazione delle bellezze cittadine.

L'evento propone un percorso diffuso composto da undici luoghi ad apertura straordinaria, due passeggiate guidate e due esperienze sul territorio. L'itinerario attraversa archivi storici, memorie garibaldine e monumenti religiosi di rilievo, come la Chiesa di San Domenico — nota come la «Cappella Sistina della Sicilia» per i suoi stucchi manieristi. Tra le tappe principali figurano i reperti archeologici di Selinunte, l'architettura Liberty, la Cuba di Delia (gioiello arabo-normanno) e la struttura del Sistema delle Piazze, ripercorrendo l'evoluzione urbana dalle origini medievali al periodo dei principi Tagliavia. A completare l'offerta vi sono i prodotti tipici della tradizione agricola locale, in primis l'olio extravergine d'oliva e il Pane Nero.

Per l'accoglienza dei visitatori sono stati coinvolti oltre quaranta studenti degli istituti superiori della zona, attivi nel ruolo di «ciceroni» al fianco di tutor esperti e dei giovani del servizio civile. Gli architetti della Fondazione e vari specialisti cureranno le visite e l'accompagnamento nei percorsi storici, tra cui l'itinerario guidato «Il racconto della città dei Tagliavia tra chiese e palazzi», in programma domenica 11 ottobre con partenza dal Teatro Selinus. Per la passeggiata domenicale e per le visite alla Cuba di Delia è prevista la collaborazione della sezione locale di Italia Nostra, condotta dall'ingegnere Pietro Di Gregorio.

Il momento centrale per la comunità degli architetti si terrà nell'ultimo fine settimana del festival, il 24 e 25 ottobre, con l'allestimento di una mostra di progetti professionali all'interno della Chiesa del Purgatorio in Piazza Carlo d'Aragona. L'edificio barocco, edificato tra il 1642 e il 1664 su impulso del principe Diego d'Aragona e decorato dagli stucchi di Nicola e Gaspare Curti, si trasformerà in uno spazio di dialogo tra la memoria storica dell'architettura e la progettazione contemporanea al servizio del territorio.

In merito al valore sociale e civile della manifestazione, la presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo «Francesco La Grassa», l'architetto Giuseppina Pizzo, ha dichiarato:

“Partecipare come partner alla prima edizione di Le Vie dei Tesori a Castelvetrano è per noi un impegno naturale. L'architetto svolge un ruolo sociale: progetta i luoghi in cui le persone vivono, lavorano e si incontrano, e ha la responsabilità di custodire la memoria della città e di immaginarne il futuro, con competenza e senso civico. Le iniziative culturali come questo festival sono per una città un investimento: rafforzano il senso di appartenenza, coinvolgono i giovani, valorizzano il patrimonio e creano occasioni di incontro e di crescita economica. Con la mostra ospitata nel Purgatorio vogliamo mostrare, attraverso i progetti dei colleghi, che l'architettura non è solo storia da custodire, ma anche cura quotidiana del territorio e delle comunità. Invitiamo cittadini e visitatori a vivere questo festival e a incontrare gli architetti nei luoghi che raccontano la nostra identità”.



