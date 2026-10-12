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Cronaca
12/10/2026 16:31:00

Partanna, furto di energia elettrica: tre persone arrestate dai Carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2026/partanna-furto-di-energia-elettrica-tre-persone-arrestate-dai-carabinieri-450.jpg

Tre persone arrestate a Partanna per furto di energia elettrica. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Comando provinciale di Trapani, insieme al personale specializzato delle società di fornitura elettrica.

I tre, tutti residenti a Partanna, sono stati sorpresi, secondo quanto riferito dai militari, con i contatori delle proprie abitazioni manomessi e collegamenti abusivi alla rete pubblica, utilizzati per prelevare energia senza pagarla.

Il danno economico è ancora in corso di quantificazione.

 

I controlli e gli arresti

L'operazione è stata condotta con il supporto dei militari del 12° Reggimento Carabinieri di Palermo, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti a seguito delle determinazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I tre sono stati arrestati in flagranza. Dopo l'udienza di convalida, per due di loro è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni alla settimana, mentre per il terzo non è stata applicata alcuna misura cautelare.

 

Denunciato anche un 31enne

Durante gli stessi controlli, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 31 anni per falsità materiale.

Il giovane è stato trovato in possesso di una carta d'identità elettronica dalla quale era stato asportato il microchip.

Le responsabilità penali delle persone coinvolte dovranno essere accertate definitivamente nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.









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