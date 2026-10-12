Il tornado a Marsala: il cagnolino Birillo trovato dopo 48 ore sotto le macerie 

12/10/2026 12:37:00

È rimasto per 48 ore sotto le macerie, terrorizzato e senza riuscire nemmeno ad abbaiare. Ma Birillo ce l’ha fatta. Il cagnolino è stato ritrovato vivo ieri mattina dal suo proprietario, Pietro Parrinello, tra i detriti del garage e magazzino distrutto dalla violenza del tornado che venerdì mattina ha investito Marsala e Petrosino.

La storia arriva da una delle zone maggiormente devastate dalla tromba d’aria, lungo la Statale 115, a poche centinaia di metri dalla scuola De Vita-De Gasperi. Qui, accanto alla propria abitazione, il signor Parrinello custodisce i mezzi di lavoro. Proprio in quel magazzino si trovava Birillo quando la furia del vento ha spazzato via tutto.

Pietro è riuscito a rifugiarsi in casa appena in tempo e ha vissuto quei momenti drammatici in diretta, assistendo impotente alla distruzione. «Sembrava la fine del mondo», racconta, ricordando il rumore delle tegole che si staccavano dal tetto e volavano via, mentre il magazzino veniva completamente devastato.

Tra quelle macerie, però, c'era anche Birillo. Per due giorni il proprietario non ha smesso di pensare a lui, senza sapere se fosse ancora vivo. Poi, ieri mattina, ha deciso di mettersi alla ricerca del suo amico a quattro zampe.

«Da due giorni pensavo al mio cane – racconta Pietro – e ieri mattina mi sono deciso a cercarlo, vivo o morto che fosse. Dopo aver tolto un bel po’ di detriti, l’ho trovato miracolosamente salvo, anche se spaventato».

Una scoperta che ha restituito un po’ di gioia in mezzo a tanta distruzione. Birillo è lì, tra i resti del garage, con gli occhi vispi ma ancora sconvolti dalla paura. Le gambe gli tremano, ma quando il suo proprietario gli si avvicina si lascia accarezzare, ritrovando almeno per qualche istante la sicurezza di una mano amica.

Anche noi lo salutiamo tra quelle macerie, dove la devastazione lasciata dal tornado è ancora evidente. La sua è una piccola grande storia di sopravvivenza, che si aggiunge a quella del cagnolino recuperato in un terreno nei pressi della scuola.

Due storie a lieto fine che arrivano da un territorio ferito dalla furia della tromba d’aria. In mezzo a case danneggiate, tetti scoperchiati e magazzini distrutti, il salvataggio di Birillo restituisce un sorriso e ricorda quanto possa essere preziosa la vita, anche quella dei nostri amici a quattro zampe.



