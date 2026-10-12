Buongiorno24 del 12 ottobre: dopo il tornado, l’emergenza e la ricostruzione

12/10/2026 09:07:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.

Apriamo con le conseguenze del tornado a Marsala e Petrosino. La prima stima indica almeno trenta milioni di euro di danni, mentre undici famiglie non possono rientrare nelle proprie abitazioni. La scuola Alcide De Gasperi di Terrenove Bambina è inagibile: si preparano sedi alternative per gli alunni e serviranno verifiche strutturali prima della ricostruzione. Faremo il punto sulle necessità delle famiglie, sulle attività economiche danneggiate e sulle richieste di emergenza.

https://www.tp24.it/2026/10/12/cronaca/tornado-a-marsala-e-petrosino-almeno-30-milioni-di-danni-undici-famiglie-senza-casa/240603

Dopo le visite istituzionali e gli impegni annunciati, il tema è come trasformare le promesse in interventi concreti: risorse, tempi, ripristino della scuola e sostegno a chi ha perso la casa o deve fermare la propria attività.

https://www.tp24.it/2026/10/12/cronaca/il-tornado-le-visite-dei-politici-e-le-promesse-marsala-adesso-aspetta-i-fatti/240598

Restiamo a Marsala per la serata di tensione in via Salemi. Ieri una folla ha circondato un’abitazione nella quale si trovava un uomo sospettato di furto, rendendo difficile l’intervento della Polizia e creando il rischio di un linciaggio. Un uomo e una donna sono stati accompagnati in commissariato per accertamenti: il loro coinvolgimento nei furti non ha trovato conferma ufficiale. Riprenderemo il tema delle segnalazioni, della paura e della responsabilità, dopo giorni di ronde e allarmi sui social.

https://www.tp24.it/2026/10/11/cronaca/marsala-li-dentro-ci-sono-i-ladri-tensione-in-via-salemi-folla-davanti-un-b-amp-b-polizia-sul-posto/240601

Sul fronte politico, Paolo Ruggieri e il dialogo con l’MpA di Raffaele Lombardo. Il fondatore di ProgettiAmo Marsala precisa che non c’è, al momento, un’adesione formalizzata. Il confronto reso pubblico dagli autonomisti apre però una questione sugli equilibri della maggioranza che sostiene la sindaca Andreana Patti e sulle prospettive delle Regionali.

https://www.tp24.it/2026/10/12/politica/ruggieri-verso-lombardo-il-percorso-che-puo-cambiare-gli-equilibri-a-marsala/240597

A Mazara, dalla memoria di Maria Cristina Gallo nasce il progetto di uno sportello sanitario. L’associazione C.R.I.S. vuole affiancare i malati davanti a ritardi e disservizi e favorire il dialogo con gli enti. È un obiettivo presentato nel primo anniversario della scomparsa della docente, che aveva denunciato gli otto mesi di attesa per il proprio referto istologico; sede, apertura e modalità di accesso devono ancora essere definite.

https://www.tp24.it/2026/10/12/sanita/maria-cristina-gallo-a-mazara-il-progetto-di-uno-sportello-per-i-malati/240594

Spazio poi allo sport del fine settimana. Il Marsala batte il Partinicaudace 2-0, conquista la quarta vittoria consecutiva e raggiunge l’Akragas in vetta all’Eccellenza. Il Trapani perde invece 1-0 sul campo del Sambiase. Uno sguardo anche ai risultati di pallamano, basket, futsal e volley.

https://www.tp24.it/2026/10/12/sport/sport-marsala-vola-in-vetta-e-il-trapani-cade-tutti-i-risultati-del-weekend/240602

In chiusura, il meteo di oggi: una tregua nel Trapanese, con schiarite al mattino e temperature miti. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi e potranno tornare piogge locali; il mare resta generalmente mosso.

https://www.tp24.it/2026/10/12/meteo/meteo-sicilia-oggi-12-ottobre-tregua-nel-trapanese-ma-nel-pomeriggio-tornano-le-nuvole/240612

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.



