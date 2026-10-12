12 Ottobre: il Papa ha un cancro, accuse alla Russia, la tregua inesistente di Trumo

12/10/2026 07:12:00

E' il 12 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

• Dal balcone dell’Angelus Papa Leone XIV ha annunciato di avere il cancro: gli è stato trovato un nodulo ad un polmone e dovrà essere operato tra pochi giorni. La notizia ha suscitato grande emozione in Italia e nel mondo

• Per la prima volta la Russia viene accusata esplicitamente di aver interferito sulla Brexit: lo ha fatto il premier britannico Burnham, affermando di avere le prove di quanto accaduto

• Trump, dopo aver intimato a Zeklens’kyj di non bombardare i depositi di benzina russi, ha annunciato una tregua energetica tra i belligeranti. Ma sia Kiev che Mosca si sono detti all’oscuro di eventuali accordi

• L’Arabia Saudita ha attaccato l’aeroporto di Sanàa controllato dagli houthi dopo i due bombardamenti subiti dallo scalo internazionale di Riad e costati almeno 13 morti. Trump ha aperto alla possibilità di un intervento militare contro i ribelli e Meloni ha espresso solidarietà al governo saudita

• Negli Usa sono sotto indagine i cinque media che avevano solidarizzato con le emittenti escluse dall’accesso alla Casa Bianca interrompendo la copertura tv del presidente

• Il cardinale e teologo Gerhard Müller ha condannato la fucilazione in diretta streaming di un prigioniero, annunciata per il 3 dicembre in Usa. Ha detto che i soldati cattolici dovrebbero rifiutarsi di eseguirla

• Il leader di Place publique Raphaël Glucksmann ha vinto col 66 per cento dei voti le primarie dei socialdemocratici francesi per designare il candidato all’Eliseo. Esclude alleanze con l’estrema sinistra di Mélenchon

• In un naufragio al largo di Gibuti hanno perso la vita 139 migranti africani, tra i quali c'erano 15 minorenni

• Netanyahu vuole che si apra un’inchiesta contro i militari che hanno raccontato delle stragi di civili a Gaza nel film Naza

• Pare che la minicar nera ricercata in tutta Roma sia stata rubata a una famiglia di Monteverde, il quartiere dove sono accadute le violenze perpetrate dai due ragazzini a bordo

• Casini non si ripresenterà alle prossime elezioni politiche. L’ex presidente della Camera è parlamentare da 44 anni

• Anthropic ha annunciato che vieterà agli utenti di maltrattare l'Ai Claude

• Gli astrofisici di Ginevra hanno scoperto un pianeta gira al contrario rispetto alla sua stella. Il pianeta «ribelle» mette in discussione molti principi della fisica

• In Inghilterra un uomo è stato sbranato da una tigre di 190 chili: la vittima era entrata volontariamente nel recinto dell’animale

• Un vecchio scooter dell’epoca della Ddr, marcato Simson, è al centro di una singolare disputa: alcuni esponenti dell’Afd vorrebbero farne un simbolo del partito di ultradestra, sospettato di filonazismo, ma gli industriali che lo producevano, di origine ebrea e perseguitati da Hitler, non vogliono

• In Polonia un uomo è stato arrestato col sospetto di voler attentare alla vita del premier Tusk

• L’uragano Isaias ha colpito la Florida provocando quattro vittime e gravissimi danni

• In India sono stati arrestati e poi rilasciati tre esponenti ai vertici del partito degli scarafaggi, protagonista nei giorni scorsi di una violenta mobilitazione di piazza

• Manifestazioni pro Gaza e a favore dei palestinesi si sono svolte in molte città italiane, tra le quali Roma e Milano, e in alcuni capitali europee

• Schlein ha detto che un leader moderato non farebbe vincere la coalizione di centrosinistra

• Per le elezioni a Milano FI e Lega si contendono la scelta del candidato sindaco. Non si esclude la possibilità di due concorrenti del centrodestra

• Una marescialla dei carabinieri è indagata col sospetto di aver attribuito al legittimo consorte i figli avuti dall’amante

• Un detenuto napoletano è evaso dopo aver ottenuto un permesso per il battesimo della figlia. Lo hanno acciuffato nascosto in un armadio a casa della madre

• È ai domiciliari un parroco giornalista tv accusato di abusi sessuali nei confronti di un giovane

• Fabrizio Corona è stato aggredito da sei persone sotto la sua casa a Città Studi a Milano

• In Serie A hanno vinto Inter, Lazio e Napoli. Le prime due guidano la classifica mentre la Roma si ferma, dopo uno 0-0 sul campo del Como

• Max Verstappen ha dominato il Gran premio di Singapore battendo Leclerc e Antonelli

• Sono scomparse la notissima cantante degli anni Sessanta Wilma De Angelis (96 anni) e Cecily Gemmell (98 anni), l’ultima segretaria di Churchill



