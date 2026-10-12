Alcamo celebra i 100 anni di Pietro Spica: in mostra sessanta opere del pittore

12/10/2026 13:17:00

Sessanta dipinti per raccontare quarant'anni di attività artistica e celebrare il centenario della nascita di Pietro Spica, pittore, scultore e caricaturista alcamese. Dal 16 al 20 ottobre, la Sala Rubino del Centro Congressi Marconi di Alcamo ospiterà una mostra antologica dedicata all'artista, nato il 20 ottobre 1926 e scomparso il 15 dicembre 1991.

L'esposizione riunisce sessanta tele realizzate tra il 1951 e il 1991, offrendo un percorso attraverso i temi e le diverse stagioni della sua pittura, apprezzata non soltanto in Sicilia ma anche nel resto d'Italia.

La mostra è organizzata dall'editore Ernesto Di Lorenzo, in collaborazione con i figli dell'artista e con il patrocinio del Comune di Alcamo.

L'inaugurazione è in programma venerdì 16 ottobre alle 17.30, con gli interventi di Ernesto Di Lorenzo, dello storico Dario Cocchiara e del sindaco Domenico Surdi.

Pietro Spica, una carriera tra Alcamo e l'Italia

Pittore, scultore, caricaturista e autore di aforismi, Pietro Spica ha attraversato quarant'anni di attività artistica, sviluppando un linguaggio personale, riconoscibile e lontano dalle convenzioni.

La sua carriera conta 120 mostre personali e 54 collettive, a partire dai primi anni Cinquanta.

Un momento importante arrivò nel 1957, quando la prima mostra itinerante degli Artisti siciliani contribuì a far conoscere il pittore alcamese a livello nazionale. L'esposizione attraversò diverse città italiane, da Como a Viareggio, da Cagliari a Roma, Napoli e Palermo.

Negli anni successivi Spica continuò a esporre con regolarità. Tra gli appuntamenti figurano le mostre a Erice, quelle all'Accademia Tiberina di Roma e le esposizioni nella sua Alcamo.

Le sue opere furono presentate anche a Taormina, Agrigento, Trapani, La Spezia e Milano. Un'attività che attirò l'attenzione della stampa nazionale, con articoli su quotidiani come Paese Sera, Il Messaggero, Il Tempo e Il Giornale d'Italia.

La figura umana al centro della sua pittura

La pittura di Pietro Spica è caratterizzata da un segno netto, deciso e inconfondibile, libero da formule convenzionali e dai condizionamenti del mercato artistico.

Al centro della sua produzione c'è soprattutto la figura umana, raccontata nei suoi aspetti più diversi.

Nei nudi femminili Spica esalta la fisicità solare, sensuale e armoniosa del corpo. In altri dipinti, invece, lascia spazio all'amarezza e alla fatica dell'esistenza, rappresentate attraverso i volti rugosi e malinconici della vecchiaia.

Una pittura capace di passare dalla vitalità alla malinconia, mantenendo un linguaggio diretto e immediatamente comunicativo.

Accanto alla figura umana trovano spazio anche i paesaggi, nei quali la rappresentazione dei luoghi diventa espressione di uno stato d'animo. Tra i soggetti più caratteristici della produzione di Spica figurano i suoi notturni.

La mostra al Centro Congressi Marconi

La retrospettiva offre l'occasione di ripercorrere la produzione di un artista che ha mantenuto un forte legame con Alcamo, portando le proprie opere in numerose città italiane.

L'appuntamento assume un significato particolare anche per le date scelte: la mostra si concluderà martedì 20 ottobre, esattamente nel giorno del centesimo anniversario della nascita di Pietro Spica.

Le sessanta tele saranno esposte alla Sala Rubino del Centro Congressi Marconi di Alcamo dal 16 al 20 ottobre 2026. L'inaugurazione è fissata per venerdì 16 ottobre alle ore 17.30.



