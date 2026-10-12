Wine Sicily premia il Trapanese: riconoscimenti per Ansaldi di Marsala e Musita di Salemi

12/10/2026 21:56:00

Marsala e Salemi salgono sul podio di Wine Sicily 2026, la grande rassegna dedicata al vino siciliano che si è chiusa a Palermo con 14 mila presenze. Due dei principali riconoscimenti dell'ottava edizione sono infatti andati alla Cantina Ansaldi di Marsala e alla Cantina Musita di Salemi. Un doppio successo che porta ancora una volta la provincia di Trapani al centro della scena enologica regionale.

Il premio ad Ansaldi

Il Premio Wine Sicily 2026 è stato assegnato alla Cantina Ansaldi per il suo Brut millesimato 2020.

La giuria, guidata da Ugo Cosentino di Gran Crew, lo ha indicato come una delle migliori espressioni del metodo classico oggi prodotte in Sicilia, sottolineandone soprattutto il forte legame con il territorio marsalese.

Per Ansaldi è un altro riconoscimento importante in un anno già segnato da premi e attestazioni. La cantina marsalese lavora da tempo sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni e su una produzione fortemente legata alla tradizione vitivinicola del territorio.

A Musita il premio "Vino delle Feste"

Altro riconoscimento trapanese per la Cantina Musita di Salemi, che ha conquistato il premio Wine Sicily – Vino delle Feste 2026 con il Passopasso 2025, passito prodotto da uve Zibibbo.

Due vini diversi, dunque: da una parte le bollicine metodo classico di Marsala, dall'altra uno Zibibbo da dessert prodotto a Salemi. In comune c'è però un territorio, quello della Sicilia occidentale, che continua a mostrare una capacità sempre maggiore di esprimersi anche fuori dalle categorie più tradizionalmente associate alla sua storia enologica.

Wine Sicily supera anche il maltempo

L'edizione 2026 di Wine Sicily si è svolta dal 9 all'11 ottobre a Palermo e ha coinvolto oltre 80 cantine e più di 800 etichette. Il programma iniziale prevedeva Villa Trabia e il Giardino Inglese, ma il rischio maltempo ha costretto gli organizzatori a trasferire la manifestazione ai Cantieri culturali alla Zisa.

Uno spostamento deciso praticamente in corsa che non ha frenato il pubblico: secondo il bilancio conclusivo sono state registrate 14 mila presenze, contro le 12 mila dell'edizione 2025. Affollati i banchi di degustazione, le masterclass e gli incontri dedicati a enoturismo, cultura del vino e nuove generazioni. Sold out anche i tre concerti serali.

E alla fine, tra le tante etichette arrivate da tutta l'Isola, due premi importanti hanno preso la strada della provincia di Trapani. Uno verso Marsala, l'altro verso Salemi. Per una volta, insomma, brindare al risultato è perfettamente consentito.



