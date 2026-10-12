Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
12/10/2026 11:38:00

Trapani-Bologna, quasi dieci ore di ritardo per il volo Ryanair. Passeggeri in attesa per tutta la giornata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2026/trapani-bologna-quasi-dieci-ore-di-ritardo-per-il-volo-ryanair-passeggeri-in-attesa-per-tutta-la-giornata-450.jpg

Doveva essere un normale volo mattutino da Trapani a Bologna. È diventato, invece, una giornata intera trascorsa tra sedie dell’aeroporto, monitor da controllare e programmi da rifare.

Il volo Ryanair FR2010, previsto in partenza dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi alle 7:50 di sabato 10 ottobre, è arrivato a Bologna soltanto alle 18:32. Quasi dieci ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Un disservizio pesante per decine di passeggeri, costretti a trascorrere gran parte della giornata in aeroporto.

 

Rinvii e programmi saltati

 

Con il passare delle ore, l’attesa si è trasformata inevitabilmente in esasperazione.

A ogni aggiornamento sugli schermi seguiva un nuovo rinvio. Chi doveva raggiungere Bologna per lavoro ha dovuto riorganizzare appuntamenti e impegni. Chi viaggiava per motivi familiari o personali ha dovuto avvisare dell’ennesimo cambio di programma.

E c’era anche chi aveva coincidenze o trasferimenti già programmati una volta arrivato in Emilia-Romagna.

Il risultato è stato il solito campionario delle lunghe attese aeroportuali: valigie accanto alle sedute, telefonate, messaggi, controlli continui sul tabellone delle partenze e una domanda ripetuta per ore: quando si parte?

 

Il volo decollato solo nel pomeriggio

 

Il collegamento Trapani-Bologna dura normalmente poco più di un’ora. Sabato, invece, il viaggio vero e proprio è stato la parte più breve dell’intera giornata.

Il volo è riuscito a lasciare Trapani soltanto nel pomeriggio, raggiungendo Bologna alle 18:32.

Secondo le informazioni disponibili, il ritardo non sarebbe stato determinato da circostanze eccezionali quali condizioni meteorologiche particolarmente avverse, bird strike o altre situazioni completamente estranee al controllo della compagnia.

Il disservizio sarebbe invece riconducibile a problematiche operative.

Ed è un dettaglio tutt’altro che secondario.

 

Possibile compensazione da 250 euro

 

In presenza dei requisiti previsti dalla normativa europea, infatti, i passeggeri potrebbero avere diritto a una compensazione economica.

Il Regolamento europeo CE 261/2004 prevede tutele per i viaggiatori che raggiungono la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo, quando il disservizio è imputabile al vettore e non dipende da circostanze eccezionali.

Per una tratta come Trapani-Bologna, la compensazione prevista può arrivare a 250 euro per passeggero.

Naturalmente il riconoscimento non è automatico: occorre verificare le cause effettive del ritardo e le circostanze operative della giornata.

Resta però il dato principale: per chi aveva scelto il volo delle 7:50 per arrivare a Bologna in mattinata, il sabato è praticamente trascorso tra l’aeroporto di Birgi e l’attesa della partenza.

E, questa volta, il volo di poco più di un’ora è durato quasi una giornata intera.









Native | 10/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790061602-0-agriturismo-case-di-latomie-e-olio-centonze-ospitalita-natura-ed-olio-a-selinunte.jpg

Agriturismo Case di Latomie e Olio Centonze: ospitalità, natura ed...

Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791540238-0-canino-srl-sb-cerca-un-consulente-software-un-programmatore-e-un-profilo-gestionale.jpg

Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo...

Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791527686-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2025.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025