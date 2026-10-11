Rammarico per il Marsala Volley, gioca alla pari con Busto Arsizio ma perde la partita

11/10/2026 19:56:00

Si chiude con l’amaro in bocca ma con la consapevolezza di aver lottato a viso aperto l’esordio casalingo della Sigel Seap Marsala Volley. Nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Fineco, il parquet del PalaSanCarlo ha visto la forte Erreci Busto Arsizio imporsi con il punteggio di 0-3 (23/25-23/25-17/25), conquistando l'intera posta in palio e volando a quota sei punti in vetta alla classifica. Un match che, soprattutto nella prima metà di gara, ha vissuto sul filo dell’equilibrio più assoluto, regalando agli spalti dell'impianto lilibetano momenti di grande pallavolo e confermando la bontà del percorso di crescita delle biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi.

l primo set è una vera e propria battaglia punto a punto. Le ragazze di Coach Dino Guadalupi affrontano a testa alta la corazzata lombarda, candidata dichiarata alle posizioni di vertice. Il Marsala Volley gioca con coraggio e vede a più riprese il rettilineo finale del parziale, ma nel finale è la maggiore lucidità delle ospiti a fare la differenza, premiando Busto Arsizio sul 25-23. Il copione si ripete identico nel secondo parziale. Le biancoazzurre lottano con grinta e determinazione su ogni pallone, replicando colpo su colpo agli attacchi avversari. Anche in questo caso, però, il finale premia la formazione ospite che, con un guizzo decisivo nei palloni caldi, bissa il 25-23 e scava il solco psicologico del match.

Sulle ali dell'entusiasmo e forte del doppio vantaggio, nel terzo set Busto Arsizio esprime la sua miglior pallavolo della giornata, prendendo presto il comando delle operazioni e chiudendo il parziale sul 25-16, legittimando il successo finale. Resta il grande rammarico in casa Marsala Volley per non aver concretizzato l’ottimo lavoro e le occasioni costruite nei primi due set, dove l'epilogo avrebbe potuto arridere alle padrone di casa e cambiare radicalmente l'inerzia della sfida. La classifica piange ancora e la Sigel Seap resta a quota zero, ma la prestazione offerta contro una delle superpotenze del girone unisce il gruppo e traccia la rotta. C'è da lavorare con fiducia sugli errori commessi, sapendo che il campionato è lungo e che la rincorsa ai primi punti stagionali comincerà già a partire dalla prossima e insidiosa sfida. Il popolo biancoazzurro ha risposto presente, e le ragazze sono pronte a ripagare l'affetto del PalaSanCarlo.

"Abbiamo tanto rammarico per i primi due set dove con un pizzico di attenzione in più avremmo potuto dire la nostra nella conquista dei set, dichiara la schiacciatrice lilibetana Victoria Sassolini. Peccato davvero perché abbiamo toccato con mano quei miglioramenti, dopo Costa Volpino, che sarebbero serviti proprio in questo match. Siamo comunque sulla strada giusta che sono certa ci porterà a prendere soddisfazioni importanti. Adesso testa alle prossime sfide che prepareremo al meglio delle nostre possibilità".

Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley - Erreci Busto Arsizio 0-3 (23/25-23/25-17/25).

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 7, Allasia 0, Asonja 6, Biondi 2, Sassolini 10, Bole 10, Cicola (L), Dodi 1, Grippo 0, Nonnati 5, Marcuzzi 0, Lo Dico ne. Allenatore: Dino Guadalupi.

Erreci Busto Arsizio: Siftar 20, Cosi 3, Marconato 7, Sassolini 4, Fusco 8, Cagnin 8, Scognamillo(L), Di Mario 0, Ndoci 0, Edinara 1, Muscetti 0, Moroni 0, Spinello ne. Allenatore: Michele Marchiaro.

Note - Battute (Err/P.ti): Marsala 2/12, Busto 3/12 - Ricezione: Marsala 45%, Busto 46% - Attacco: Marsala36%, Busto 44% - Muri: Marsala 5, Busto 5.



