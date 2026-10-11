Erice Outdoor e Biodiversità: oltre mille presenze e nuove prospettive per il turismo sostenibile 

11/10/2026 14:13:00

Si è conclusa con oltre mille presenze nei tre giorni di apertura al pubblico la prima edizione di “Erice Outdoor e Biodiversità”, svoltasi dal 2 al 4 ottobre 2026 per celebrare i dieci anni del CAI Erice e Agroericino.

Promossa dal CAI Erice APS-ETS e da Oikos Med ETS, con il patrocinio del Comune di Erice e dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, la manifestazione ha coinvolto studenti, famiglie, residenti e turisti. Mostra immersiva sulla biodiversità, laboratori ambientali, arrampicata gratuita ed escursioni hanno animato il centro storico e i sentieri della Sicilia occidentale.

La partecipazione ha offerto un’occasione di promozione anche per il sistema turistico locale, mettendo in relazione le attività nel borgo con le esperienze escursionistiche del territorio. Il cammino di tre giorni lungo quattro tappe del Sentiero Italia CAI, tra Trapani, Erice, Custonaci, Macari, Zingaro e Scopello, ha valorizzato una proposta capace di collegare più destinazioni e favorire soggiorni dedicati al turismo outdoor.

Un risultato significativo è stato il coinvolgimento di Mandalatour, tour operator specializzato che, nel report conclusivo del percorso, ha evidenziato il potenziale dei Monti di Trapani come destinazione trekking per i mercati esteri. Una prospettiva di sviluppo per strutture ricettive, ristorazione, guide e servizi di accompagnamento, sostenuta anche dalla promozione delle esperienze outdoor sul portale del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

Tra gli esiti concreti dell’evento, la consegna di due Joelette per l’escursionismo inclusivo: una affidata dalla sindaca Daniela Toscano al presidente del CAI Erice Vincenzo Fazio, l’altra dall’assessora regionale Giusi Savarino al WWF Sicilia per le attività nella Riserva delle Saline di Trapani e Paceco. Le attrezzature ampliano le possibilità di accesso alla natura per le persone con mobilità ridotta.

Il convegno “Turismo Outdoor e Biodiversità” ha rafforzato il confronto tra Comune, Regione, Oikos, Università, Fondazione Majorana e CAI Erice, sulla tutela della montagna, la prevenzione degli incendi e la fruizione sostenibile. La collaborazione tra questi soggetti costituisce una base per dare continuità alla valorizzazione del territorio, coniugando conservazione ambientale e opportunità per l’economia locale.

Con circa 220 soci, la Sezione guidata da Vincenzo Fazio ha realizzato un programma articolato grazie al grande lavoro dei volontari e alla rete qualificata dei partner. Le oltre mille presenze e l’interesse degli operatori turistici restituiscono un bilancio positivo della prima edizione e aprono nuove prospettive per il turismo outdoor a Erice e nell’Agro Ericino.



