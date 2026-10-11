Trapani, la poesia incontra la Giornata della Vista: Baldo Cerasa racconta la forza di rialzarsi

11/10/2026 14:15:00

«L’essenziale è invisibile agli occhi». La celebre frase di Antoine de Saint-Exupéry potrebbe accompagnare idealmente l’incontro tra poesia e sensibilizzazione sulla vista promosso dal Lions Club Trapani nella sede di corso Vittorio Emanuele, in occasione della Settimana internazionale della vista e della Giornata mondiale della vista, celebrata l’8 ottobre.

Al centro della serata la presentazione di Se cado mi rialzo, silloge poetica di Baldo Cerasa, arricchita dalle illustrazioni di Rosa Cerasa. Un percorso attraverso versi che parlano di ricordi, dolore, speranza e capacità di affrontare le difficoltà, trasformando la fragilità in un’occasione di consapevolezza e ripartenza.

Le poesie, lette e commentate da Sabina Gianquinto, hanno offerto al pubblico una riflessione sul significato del vedere, andando oltre la dimensione puramente fisica della vista. Perché guardare non significa soltanto percepire ciò che ci circonda, ma anche imparare ad ascoltare, comprendere le emozioni e riconoscere le esperienze degli altri.

All’incontro ha partecipato Ignazio Grillo, presidente della sezione di Trapani dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI), che ha condiviso con i presenti l’importanza della sensibilizzazione sui temi della disabilità visiva.

La prevenzione della vista al centro dell’impegno dei Lions

L’iniziativa si inserisce nell’attività del Lions Club Trapani dedicata alla prevenzione e alla tutela della vista, una delle principali cause di servizio di Lions International. L’impegno si traduce in screening, campagne informative e collaborazioni con le realtà del territorio che operano nel campo della salute visiva, tra cui l’UICI di Trapani.

La Giornata mondiale della vista richiama ogni anno l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure oculistiche. L’edizione 2026, celebrata giovedì 8 ottobre, si inserisce nella campagna internazionale Love Your Eyes, promossa dall’International Agency for the Prevention of Blindness per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di rendere l’assistenza oculistica accessibile a tutti.

«Abbiamo voluto vivere la Giornata mondiale della vista attraverso un linguaggio diverso, quello della poesia, capace di arrivare al cuore e di farci riflettere sul valore dello sguardo, ma anche su tutto ciò che possiamo vedere oltre gli occhi», ha dichiarato Maria Pia Lucentini, presidente del Lions Club Trapani.

«La storia e i versi di Baldo ci ricordano che, anche quando la vita ci mette alla prova, dentro di noi può restare una scintilla da custodire e alimentare», ha aggiunto.

La serata ha così unito cultura e impegno sociale, riportando al centro il valore dell'inclusione e dell'attenzione verso chi vive una condizione di fragilità. Un messaggio che attraversa le pagine della silloge di Cerasa e si lega alla missione dei Lions: prendersi cura della vista significa anche promuovere consapevolezza, vicinanza e rispetto per gli altri.



