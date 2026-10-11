Buseto Palizzolo, a Bosco Scorace nasce “Linfa Nuova”: debutta l’orchestra dei giovani

11/10/2026 12:34:00

Dopo le fiamme che, negli anni, hanno ferito il bosco, a Bosco Scorace la rinascita passa anche attraverso la musica.

Domenica 11 ottobre, alle 16.30, l’area attrezzata di Buseto Palizzolo ospiterà “Linfa Nuova”, appuntamento che segna il debutto della "Next Wind Generation – Orchestra di Fiati", nuova formazione giovanile nata dalla collaborazione tra l’Associazione Musicale “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo e l’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” di Salemi.

Un concerto che unisce musica e territorio, affidando ai giovani il compito di dare voce a un progetto costruito sulla condivisione e sulla crescita artistica.

L’iniziativa nasce dalla volontà dei direttori artistici, il maestro Nicolò Scavone e il maestro Rosario Rosa, di mettere insieme le due realtà musicali e creare nuove occasioni di incontro per ragazzi provenienti da esperienze differenti.

Il nome scelto per il debutto richiama direttamente il luogo che farà da cornice all’esibizione.

“Linfa Nuova” è il simbolo di una doppia rinascita: quella del bosco, che dopo gli incendi sta lentamente recuperando la propria vitalità, e quella musicale di una generazione pronta a crescere attraverso lo studio, il confronto e il lavoro collettivo.

A dirigere la "Next Wind Generation – Orchestra di Fiati" saranno i maestri Nicolò Scavone, Chiara Conventi e Maria Scimemi.

Il programma spazierà tra le composizioni di J. Williams, E. Del Borgo, R. Sheldon, M. Sweeney, E. Elgar e P. Lavender, in un percorso musicale pensato per valorizzare le potenzialità della nuova formazione.

Il debutto rappresenta il primo passo di un progetto che punta a rafforzare la collaborazione tra le associazioni coinvolte e a offrire ai giovani musicisti nuove opportunità di crescita.

La musica diventa così un terreno comune, capace di superare i confini tra comunità e trasformare un’esperienza artistica in un’occasione di partecipazione.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, il concerto si terrà al Centro Diurno Comunale di Buseto Palizzolo.



