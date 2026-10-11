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Cronaca

» Sanità
11/10/2026 13:11:00

Al via la campagna vaccinale antinfluenzale dell’ASP Trapani 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2026/al-via-la-campagna-vaccinale-antinfluenzale-dell-asp-trapani-450.jpg

La campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2026/2027 dell’ASP Trapani avrà inizio lunedì prossimo, 12 ottobre 2026, e terminerà il 28 febbraio 2027.

 

L’Unità operativa complessa Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva del Dipartimento di Prevenzione garantirà in via prioritaria la vaccinazione antinfluenzale ai soggetti over 60 e a tutti i soggetti con patologie, con una offerta attiva e gratuita agli aventi diritto per le vaccinazioni.

La vaccinazione antinfluenzale stagionale infatti è raccomandata in particolare: bambini dai 2 anni, adolescenti e ragazzi che frequentano scuole e università, adulti over 60, donne in gravidanza e nel periodo post partum, tutti i soggetti a rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza, persone addette ai servizi pubblici di primario interesse collettivo come personale sanitario e forze di polizia, addetti all’attività di allevamento animale.

 

Sono coinvolti nella vaccinazione tutti gli ambulatori vaccinali distrettuali dell’ASP, i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta. Appositi punti vaccinali saranno predisposti anche nei presidi ospedalieri della provincia di Trapani

 

Per i bambini, a partire dai due anni, e adolescenti è utilizzato principalmente un vaccino attenuato, e somministrato come spray nelle narici.

Nella stagione influenzale 2026-2027 è da ritenersi probabile una co-circolazione di altri microrganismi a trasmissione respiratoria; pertanto, si rende necessario rafforzare l’offerta vaccinale stagionale per quelle prevenibili da vaccino (Pneumococco, Virus Respiratorio Sinciziale, Sars-Cov2,).

La giornata regionale “Influ Day” è prevista per il prossimo 14 novembre 2026, con apertura straordinaria per l’offerta vaccinale.









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