Marsala, la maggioranza Patti si allarga ancora: arriva anche l’Mpa di Lombardo

11/10/2026 08:51:00

La maggioranza che sostiene la sindaca di Marsala, Andreana Patti, si allarga ancora. Nella già capiente casa politica dell’amministrazione comunale entra, di fatto, anche l’Mpa di Raffaele Lombardo.

L’ingresso non avviene direttamente dalla porta principale di Palazzo VII Aprile, ma attraverso “Progettiamo Marsala”, il movimento fondato dall’avvocato Paolo Ruggieri, già vicepresidente della Provincia e oggi parte integrante della coalizione che governa la città.

Ruggieri ha infatti stretto un accordo politico con Enzo Scontrino, avvocato tributarista e attuale presidente dell’Istituto autonomo case popolari di Trapani, esponente dell’Mpa. La formula scelta è quella del «percorso comune». In politica, del resto, non si fanno quasi mai accordi: si avviano percorsi, si aprono cantieri, si costruiscono ponti. Poi, alla fine, ci si presenta insieme alle elezioni.

L’intesa punta a rafforzare “Progettiamo Marsala”, già rappresentato nel Consiglio comunale e nella compagine amministrativa, e ad allargare il suo raggio d’azione nel resto della provincia di Trapani. A benedire politicamente l’operazione è stato lo stesso Raffaele Lombardo, che ha espresso soddisfazione per l’accordo e ha ricordato il rapporto personale e storico con la famiglia Ruggieri, a cominciare da Aldo Ruggieri, padre di Paolo ed ex presidente della Provincia di Trapani.

Il comunicato parla di competenze professionali, esperienza amministrativa, radicamento territoriale e prospettive di crescita. Tradotto dal politichese: ci si organizza in vista delle prossime competizioni elettorali.

Ma l’accordo ha soprattutto un’immediata conseguenza marsalese. “Progettiamo Marsala” non è un movimento collocato all’opposizione o in una posizione neutrale: sostiene Andreana Patti. E dunque l’intesa con l’Mpa porta gli autonomisti dentro l’orbita della maggioranza comunale.

Resta da capire come questo nuovo ingresso verrà accolto dagli altri alleati della sindaca e quale sarà il peso concreto dell’Mpa nelle future scelte dell’amministrazione.

Andreana Patti, quindi, continua ad allargare la propria coalizione. Una maggioranza già molto larga diventa ancora più larga. A questo ritmo, tra qualche mese il problema non sarà più trovare nuovi alleati, ma sistemare tutti attorno allo stesso tavolo.



