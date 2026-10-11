Pallamano: l'Handball Trapani compie un altro capolavoro, Conversano battuta 30-29

11/10/2026 17:00:00

Nella pallamano, è spesso il portiere a fare la differenza. E chi sostiene il contrario ha torto marcio. Senza nulla togliere ai meriti di tutte le granata, la sensazione che Maira De Marinis sia stata determinante a edificare un altro pesantissimo successo rimane netta. Sono due punti molto preziosi per la Handball Trapani, vittoriosa con mille fatiche e altrettanti meriti, al termine di un pomeriggio emozionante. Niente male per una neo promossa, scomoda da affrontare per chiunque, che comincia a capire di potersela giocare alla pari con la maggior parte delle avversarie di questo massimo campionato.

Valentina Martinez Bizzotto conosce a menadito questo parquet ed è proprio lei ad inaugurare le danze, regalando la prima rete alle ospiti. Del resto, proprio l’ex Arpia sabato scorso era stata protagonista di un’ottima performance nella sfida sostenuta dalle pugliesi contro Erice. I propositi della vigilia delle giovani granata (oggi in maglia rosa, in ossequio al mese di ottobre, dedicato alla prevenzione dei tumori) sono alimentati da volontà di agonismo e tenacia, sulla scia dell’entusiasmante successo ottenuto a Padova. È, però, Conversano, a partire meglio (2-5, 6’), anche per un certo imbarazzo delle padrone di casa a gestire con serenità i possessi offensivi. Quasi come se l’emozione e le attese create con la storica vittoria ottenuta in Veneto attanagliassero le menti delle ragazze allenate da Lucas Alvarez Vitale. Un paio di “sette metri” trasformati da Carmen Stellato tengono a galla le compagne (4-6, 10’) in una sfida che, complessivamente, pare equilibrata. Pian piano, con il trascorrere dei minuti, si sciolgono braccia e cervello: Melissa Rocha sale in cattedra e diventa determinante nel primo pari del pomeriggio (7-7, 15’). Il nugolo di giovanissime pugliesi, però, costituisce un’avversaria viva e pericolosa, pronta a sfruttare ogni occasione e con un centro di gravità permanente in attacco come Martinez Bizzotto. Nel momento più difficile, il portiere Maira de Marinis chiude la saracinesca, suscitando una meritevole reazione di nervi di Trapani (10-10, 21’). Rocha è una certezza in fase realizzativa, ed è un fattore nel propiziare il sorpasso e il primo doppio vantaggio di Trapani (14-12, 25’). Si vede anche Irene Rios e le granata finiscono in netto crescendo il primo tempo, difendendo forte e trovando soluzioni veloci e spettacolari. Si va al riposo con la Handball Trapani sul “+ 1” (17-16), dopo essere state sul “+4” qualche minuto prima. Il colpo di reni finale delle pugliesi fa intendere che nella seconda parte di gara ci sarà da soffrire.

Per come si è snodato il canovaccio del primo tempo, la sensazione è che i minuti iniziali del secondo possano diventare decisivi nell’economia complessiva della sfida. Le pugliesi trovano subito il pari a quota 17 (Simone), ma Trapani rimette il naso avanti con Ferraresi e Rios (19-17, 35’). È una fase delicata del match: Maira De Marinis è bravissima a trovare un paio di interventi di grande spessore e Stellato sigilla il “+4” in contropiede e con un altro “sette metri” (21-17, 39’). La Handball Trapani non capitalizza la superiorità numerica, consentendo a Conversano di riavvicinarsi (22-20, 42’). Tre grandi reti di Francesca Di Prisco respingono l’assalto delle ospiti (24-22 al 47’, 25-23 al 50’, 26-24 al 52’), ma la contesa viaggia chiaramente sul filo del rasoio: basta un nulla per far pendere la bilancia da un lato o dall’altro. Il tanto sospirato “+3” (28-25) giunge al minuto 54, per merito di Tania Marino, ma non è sufficiente a far desistere Conversano. Carrizo accorcia ancora con il mancino su palo lontano (29-27, 57’) ed è sempre De Marinis a salvare la porta granata. Marinez Bizzootto issa le ospiti sul 29-28 e l’ultimo minuto è da tachicardia. Il timeout finale di Lucas Alvarez Vitale giunge sul 30-29, con 50 secondi da giocare e palla in mano alla Handball Trapani. Possesso perso banalmente, e occasione per Conversano con trenta secondi da giocare. La difesa resiste ed è festa solo per Trapani. Che carattere!

Tania Marino (ala Handball Trapani): “All’inizio, abbiamo fatto scappare via Conversano, non giocando al meglio delle nostre possibilità. Sono stati sessanta minuti tirati, difficili, in cui il nostro portiere Maira De Marinis ci ha dato una grande mano a reggere nei momenti più complicati. Sull’ultimo possesso loro, con trenta secondi da giocare, mi sono detta che non avrebbero dovuto far gol. Dovevamo impedirglielo in ogni modo. È andata bene e siamo felici di questo, è un’altra vittoria importantissima per la classifica e per il nostro morale”. Prossimo impegno sabato 17 ottobre - ore 15.30, Mezzocorona-Handball Trapani, gara valevole per la quinta giornata di campionato.

Tabellino: Handball Trapani-Conversano 30-29 (17-16)

Handball Trapani: De Marinis, Stellato 5, Griggio, Medeiros Dos Santos 5, Ricciardo, Ronga, Marino 4, Rocha Da Silva 6, Ferraro, Ferraresi 3, Di Prisco 3, Rios 4, Furia, Volpe, Torrente. Allenatore: Lucas Alvarez Vitale.

Conversano: Caccioppoli 1, Berardi 5, Mastroscianni 2, Martinelli, Giannini, Duda, Aftodor 2, Martinez Bizzotto 7, Simone 4, Di Maggio, Coppola 3, Carrizo 4, De Nigris 1, Gattulli. Allenatore: Domenico Iaia.

Arbitri: Sardisco M. – Mucciula M.

Commissario: Chiarello V.





