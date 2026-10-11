Meteo Sicilia oggi 11 ottobre: migliora nel Trapanese, ma resta l’allerta gialla

11/10/2026 08:00:00

Dopo due giorni di maltempo pesante, oggi la Sicilia occidentale prova a rimettere ordine. Domenica 11 ottobre il tempo migliora sensibilmente tra Trapani e Marsala, con schiarite sempre più ampie, temperature miti e precipitazioni molto meno probabili. Ma l’allerta non è ancora del tutto alle spalle: la Protezione Civile mantiene allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali anche sulla Sicilia nord-occidentale, comprese le Egadi.

Trapani, schiarite e 23-24 gradi

A Trapani la giornata sarà molto più tranquilla rispetto a venerdì e sabato.

Nelle prime ore potranno ancora transitare nubi e qualche piovasco residuo, ma con il passare delle ore aumenteranno le schiarite. Le temperature si manterranno attorno ai 20-21 gradi al mattino, con massime sui 23-24 gradi.

Il vento soffierà da Nord-Ovest, moderato, con raffiche ancora sostenute soprattutto sulle zone costiere. Le previsioni locali indicano nelle prime ore raffiche anche superiori ai 40 km/h, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Marsala, torna il sole e si arriva a 25 gradi

A Marsala la previsione è ancora più confortante.

L’Aeronautica Militare indica temperature comprese tra 19 e 25 gradi, con precipitazioni praticamente assenti per gran parte della giornata e vento da Nord-Ovest tra circa 10 e 18 km/h nelle ore centrali.

Il cielo sarà tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite nel pomeriggio.

Insomma, dopo giorni in cui il cielo sembrava avere qualcosa di personale contro la Sicilia occidentale, oggi torna finalmente a ragionare.

Mare ancora molto mosso

La situazione migliora in cielo, meno rapidamente in mare.

Davanti a Marsala il mare resterà molto mosso nelle prime ore, con onde attorno a 1,5-1,8 metri, poi in graduale attenuazione fino a circa un metro in serata.

Situazione simile nel settore di Trapani e delle Egadi, dove il Maestrale continuerà a mantenere il moto ondoso sostenuto.

Per chi deve spostarsi via mare, dunque, il consiglio resta quello di verificare eventuali variazioni dei collegamenti.

Allerta gialla nel Trapanese

La Protezione Civile ha declassato il livello rispetto all’allerta arancione di sabato.

Per oggi, domenica 11 ottobre, è in vigore allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in diverse zone della Sicilia, tra cui la zona nord-occidentale con le Egadi e Ustica e la zona sud-occidentale con Pantelleria.

Il Trapanese resta quindi formalmente in una fase di attenzione, anche se il quadro meteorologico appare in netto miglioramento.

Non significa che siano previsti temporali violenti ovunque: significa che fenomeni residui e localizzati sono ancora possibili, soprattutto nelle aree già interessate da forti precipitazioni nei giorni precedenti.

Sicilia, instabilità soprattutto a Nord e a Est

Sul resto dell’Isola la situazione sarà più variabile.

La Protezione Civile segnala allerta gialla anche sui settori tirrenici centro-settentrionali e nord-orientali, oltre che sul versante ionico nord-orientale.

Le temperature resteranno miti: 24 gradi a Palermo, circa 26 a Catania, valori attorno ai 23-25 gradi su buona parte delle coste.

Nessuna emergenza caldo o incendi

Oggi non risultano condizioni da ondata di calore.

Anche il rischio incendi passa decisamente in secondo piano rispetto alle criticità idrogeologiche residue. Le temperature sono tornate su valori più vicini alla norma e l’umidità resta elevata dopo le precipitazioni dei giorni scorsi.

Lunedì 12, ancora meglio

Il miglioramento dovrebbe diventare più evidente lunedì 12 ottobre.

A Marsala l’Aeronautica Militare prevede ancora una massima di circa 25 gradi, con vento molto più debole al mattino. Nel pomeriggio potrà aumentare temporaneamente la nuvolosità, con una probabilità di pioggia in crescita, ma senza il quadro perturbato dei giorni scorsi.

Martedì e mercoledì, fase più stabile

Tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre la tendenza è verso condizioni generalmente più stabili, con temperature attorno ai 22-24 gradi e maggiore alternanza tra sole e nubi.

Non è previsto, al momento, un ritorno a condizioni di maltempo paragonabili a quelle di venerdì e sabato.

In sintesi: oggi netto miglioramento, ma resta l’allerta gialla; lunedì situazione ancora più tranquilla; da martedì tempo più stabile.

Dopo due giorni complicati, almeno per qualche ora il meteo sembra aver deciso di abbassare la voce.



