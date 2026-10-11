Cgil. A Trapani un incontro su carovita ed emergenza sociale

11/10/2026 20:07:00

Si parlerà di "Emergenza sociale nel territorio – Basta ai rincari, fermiamo il carovita", lunedì 12 ottobre, alle 16,30, nella sala conferenze del Crystal Hotel, in piazza Umberto I a Trapani.



L’incontro dibattito, promosso dalla Cgil, insieme alle Associazioni che aderiscono alla rete “La Via Maestra” Articolo 21, Arcigay, Anpi, Animil, Auser, Ciao Mauro, Libera, Legambiente, Comitato per la difesa della Costituzione e Federconsumatori, sarà un momento di confronto tra le forze sociali, economiche e istituzionali per individuare misure concrete, attraverso l’elaborazione di una serie di proposte, per contrastare l'impoverimento del tessuto sociale ed economico locale.



Il programma dei lavori, che saranno presieduti da Saverio Piccione, responsabile del Coordinamento delle Associazioni, prevede gli interventi di Liria Canzoneri, segretaria generale della Cgil di Trapani, dei rappresentanti delle Istituzioni, delle organizzazioni datoriali, delle associazioni e dei cittadini. L’intervento conclusivo sarà affidato ad Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia.



“Insieme, facciamo sentire la nostra voce”, con questo slogan la Cgil e le Associazioni invitano i cittadini e i rappresentanti politici e sociali del territorio a partecipare attivamente.



