Oggi Castellammare del Golfo apre “Il Borgo dei Borghi” e rappresenta la Sicilia  

11/10/2026 10:15:00

Castellammare del Golfo sarà il primo borgo protagonista della nuova edizione de “Il Borgo dei Borghi”, la celebre trasmissione di Rai 3 dedicata alla scoperta e alla valorizzazione dei luoghi più affascinanti d’Italia.

Il filmato dedicato alla cittadina del Golfo, che rappresenta la Sicilia, aprirà la programmazione domenica 11 ottobre, all’interno di “Kilimangiaro”, in onda ogni domenica pomeriggio a partire dalle ore 16.45.

Castellammare del Golfo è stata scelta come unica località siciliana in gara nella quattordicesima edizione del programma che porterà nelle case degli italiani le immagini del suo patrimonio paesaggistico, storico e architettonico, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio.

Le riprese, realizzate l’8 e il 9 settembre, hanno raccontato il volto più autentico della città, dalla costa al centro storico, attraverso le sue bellezze e la vitalità della comunità. Due giornate intense che hanno visto la partecipazione di gruppi, musicisti, figuranti, associazioni, operatori e cittadini, contribuendo a restituire un racconto corale del borgo e della sua identità.

Il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Giovanni D’Aguanno esprimono soddisfazione per l’annuncio della messa in onda nella prima puntata e ringraziano quanti hanno collaborato alla realizzazione del servizio, insieme alla troupe de “Il Borgo dei Borghi” per la professionalità e la disponibilità.

«Aprire la nuova programmazione de “Il Borgo dei Borghi” per Castellammare del Golfo è motivo di orgoglio. La nostra città avrà l’opportunità di mostrarsi al pubblico nazionale attraverso immagini che raccontano non soltanto le bellezze del territorio, ma anche la storia, le tradizioni e l’energia della nostra comunità. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questo progetto -dicono il sindaco Fausto e l’assessore D’Aguanno-: la risposta dei cittadini ha dimostrato quanto sia forte il legame con la nostra città e quanto sia importante fare squadra per promuoverla».

La programmazione proseguirà ogni domenica pomeriggio fino al 21 febbraio, con un borgo per ciascuna delle venti regioni italiane. I filmati saranno trasmessi all’interno di “Kilimangiaro”, su Rai 3, e potranno essere rivisti su RaiPlay.

Il voto partirà il 21 febbraio, subito dopo la messa in onda dell’ultimo borgo. Sarà possibile esprimere la propria preferenza attraverso il sito Rai dedicato alla competizione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla redazione. Per questo è importante registrarsi fin da adesso su Rai Play, così da essere pronti quando si aprirà la votazione.

La proclamazione del borgo più votato è prevista il 28 marzo, giorno di Pasqua, durante una prima serata su Rai 3 dedicata alla classifica finale della quattordicesima edizione.

«Adesso comincia una nuova fase di questa bella avventura -concludono il sindaco Fausto e l’assessore D’Aguanno-. Invitiamo tutti a seguire la trasmissione e a condividere questo importante momento per Castellammare del Golfo. Siamo l’unica località siciliana in gara e vogliamo vivere questa opportunità insieme all’intera Sicilia. In primavera, quando si aprirà il voto, sarà fondamentale fare squadra e sostenere il nostro borgo in questa sfida nazionale».



