Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/10/2026 09:00:00

Mazara, cane scomparso da Tonnarella. L'appello dei proprietari: "Aiutateci a trovarlo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2026/mazara-cane-scomparso-da-tonnarella-l-appello-dei-proprietari-aiutateci-a-trovarlo-450.jpg

Da martedì 6 ottobre non si hanno più notizie di un cane scomparso nella zona di Tonnarella, a Mazara del Vallo. L'animale si è allontanato da via del Mare e, nonostante i numerosi appelli pubblicati sui social, finora non è arrivata alcuna segnalazione.

 

A rivolgersi a Tp24 sono i proprietari, Cathy Marino e Leonardo Urso, preoccupati per la sorte del loro cane.

 

«Abbiamo lasciato appelli da tutte le pagine social dei gruppi Facebook dedicati ai cani smarriti, ma nulla, nemmeno una segnalazione. Com'è possibile?», raccontano.

Il cane viene descritto come un cucciolone molto buono. Indossa un collare verde militare con una targhetta rossa, sulla quale è riportato il numero di telefono dei proprietari.

 

«Siamo angosciati e ci auguriamo che nessuno possa avergli fatto del male», aggiungono Cathy e Leonardo.

La famiglia chiede aiuto a chiunque possa averlo visto nella zona di Tonnarella o in altre parti di Mazara del Vallo.

Chiunque abbia informazioni può contattare il numero 349 4176221. Anche una semplice segnalazione potrebbe essere importante per ritrovarlo.









Native | 10/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790061602-0-agriturismo-case-di-latomie-e-olio-centonze-ospitalita-natura-ed-olio-a-selinunte.jpg

Agriturismo Case di Latomie e Olio Centonze: ospitalità, natura ed...

Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791540238-0-canino-srl-sb-cerca-un-consulente-software-un-programmatore-e-un-profilo-gestionale.jpg

Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo...

Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791527686-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2025.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025