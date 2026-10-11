Mazara, cane scomparso da Tonnarella. L'appello dei proprietari: "Aiutateci a trovarlo"

11/10/2026 09:00:00

Da martedì 6 ottobre non si hanno più notizie di un cane scomparso nella zona di Tonnarella, a Mazara del Vallo. L'animale si è allontanato da via del Mare e, nonostante i numerosi appelli pubblicati sui social, finora non è arrivata alcuna segnalazione.

A rivolgersi a Tp24 sono i proprietari, Cathy Marino e Leonardo Urso, preoccupati per la sorte del loro cane.

«Abbiamo lasciato appelli da tutte le pagine social dei gruppi Facebook dedicati ai cani smarriti, ma nulla, nemmeno una segnalazione. Com'è possibile?», raccontano.

Il cane viene descritto come un cucciolone molto buono. Indossa un collare verde militare con una targhetta rossa, sulla quale è riportato il numero di telefono dei proprietari.

«Siamo angosciati e ci auguriamo che nessuno possa avergli fatto del male», aggiungono Cathy e Leonardo.

La famiglia chiede aiuto a chiunque possa averlo visto nella zona di Tonnarella o in altre parti di Mazara del Vallo.

Chiunque abbia informazioni può contattare il numero 349 4176221. Anche una semplice segnalazione potrebbe essere importante per ritrovarlo.



