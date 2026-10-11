Marsala. Tensione in via Salemi, Polizia arresta due persone che rischiavano il linciaggio

11/10/2026 20:55:00

22,15- Si è conclusa con due persone accompagnate in commissariato, un uomo e una donna, la serata di altissima tensione in via Salemi a Marsala. Centinaia di persone hanno circondato un'abitazione nella quale si trovava un uomo sospettato dalla folla di essere coinvolto nei furti che nelle ultime settimane hanno creato allarme nella zona sud della città.

Per diverso tempo la Polizia non è riuscita a far uscire l'uomo in sicurezza. La strada era bloccata dalla folla, che chiedeva a gran voce di farlo uscire, con il rischio concreto di un linciaggio.

La Polizia convince la folla a spostarsi

Dopo momenti di forte tensione, gli agenti sono riusciti a convincere le persone presenti a farsi da parte, creando le condizioni per accompagnare l'uomo in commissariato.

A quanto si apprende, all'interno dell'abitazione si trovava soltanto lui, insieme agli agenti della Polizia. In precedenza era già stata fermata una donna. Entrambi sono stati accompagnati in commissariato per gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, con un ingente dispiegamento di forze dell'ordine.

Durante le fasi più concitate, la folla aveva praticamente paralizzato via Salemi, creando problemi anche alla circolazione. Un'ambulanza in emergenza aveva incontrato difficoltà a passare lungo la strada che conduce all'ospedale.

La psicosi dei furti e il precedente di Ventrischi

Secondo alcune persone presenti, l'uomo e la donna sarebbero coinvolti nei furti segnalati nelle ultime settimane nella zona sud di Marsala. Si tratta, al momento, di sospetti che non hanno trovato conferma ufficiale. Resta da chiarire la loro posizione e il motivo degli accertamenti.

L'episodio arriva a pochi giorni dalla spedizione punitiva avvenuta a Ventrischi, dove altre due persone, ritenute responsabili di furti, erano state inseguite e aggredite.

Due episodi che raccontano il clima di paura e tensione cresciuto nelle ultime settimane nelle contrade a sud di Marsala, tra segnalazioni di furti, allarmi sui social e ronde improvvisate. Stasera si è rischiato anche il linciaggio.

La situazione in via Salemi è adesso più calma. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

21,45 - La tensione è altissima in via Salemi a Marsala, dove centinaia di persone stanno bloccando la strada davanti a un'abitazione nella quale si troverebbero alcuni sospettati di furto.

La Polizia sta cercando di far uscire le persone dall'immobile, ma la presenza della folla rende difficile l'operazione per motivi di sicurezza.

Dalle prime informazioni che arrivano dal posto, all'interno dell'abitazione ci sarebbero persone sospettate di appartenere al gruppo ritenuto responsabile dei furti che nelle ultime settimane hanno creato allarme nella zona sud di Marsala. Non ci sono, al momento, conferme ufficiali sul loro coinvolgimento.

Sul posto sono presenti Polizia, Carabinieri e un ingente dispiegamento di forze dell'ordine. Gli agenti hanno invitato ripetutamente i presenti ad allontanarsi per consentire l'uscita delle persone dall'abitazione, ma la folla non vuole lasciare la strada. Si sono registrati momenti di forte tensione, con contestazioni verbali rivolte alle forze dell'ordine e cori di «Fuori, fuori, fuori».

C'è anche un problema per la circolazione dei mezzi di soccorso. Via Salemi conduce all'ospedale di Marsala e, poco fa, un'ambulanza in emergenza ha incontrato difficoltà ad attraversare la zona a causa della folla.

La situazione resta molto delicata, con il rischio concreto che la tensione possa degenerare in un'aggressione.

L'operazione è ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti.

21,00 - Caos e tensione questa sera, domenica 11 ottobre, in via Salemi a Marsala, dove è in corso un'operazione della Polizia. Centinaia di persone si sono radunate davanti a un bed and breakfast, dove si troverebbero alcune persone sospettate dai presenti di essere coinvolte nei furti che nelle ultime settimane hanno creato allarme nella zona sud della città.

Dalle prime informazioni che giungono dal posto, un uomo e una donna sarebbero già stati accompagnati in commissariato. Altre tre persone si troverebbero ancora all'interno della struttura e gli agenti starebbero cercando di convincerle a uscire. Pare che uno di loro sia armato, ma, ripetiamo sono informazioni parziali, che arrivano dal posto in questi momenti molto concitati.

La situazione è molto tesa. Via Salemi è praticamente bloccata dalla folla e dalla presenza delle forze dell'ordine. Si teme che qualcuno possa tentare di aggredire le persone all'interno del B&B.

Al momento non ci sono conferme su un eventuale coinvolgimento delle persone fermate o presenti nella struttura nei furti segnalati nella zona sud.

L'operazione è ancora in corso e le informazioni sono frammentarie. Seguiranno aggiornamenti.



