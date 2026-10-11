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Cronaca
11/10/2026 18:21:00

Marsala, blitz della Polizia Municipale allo stadio: oltre 40 ragazzini identificati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2026/marsala-blitz-della-polizia-municipale-allo-stadio-oltre-40-ragazzini-identificati-450.jpg

Scooter che sfrecciano, impennate, minicar e schiamazzi. Da tempo i residenti della zona dello Stadio Municipale di Marsala segnalano la presenza di gruppi di ragazzini che, soprattutto nelle ore serali, trasformano le strade in una pista. Venerdì sera è scattato un blitz della Polizia Municipale, con controlli, identificazioni e sanzioni.

Gli agenti hanno identificato oltre 40 giovani e contestato diverse violazioni. Un intervento mirato in una zona dove da tempo i residenti chiedono maggiori controlli per fermare le corse e i comportamenti pericolosi alla guida di scooter e minicar.

 

Giorni di intenso lavoro per la Polizia Municipale

Sono stati giorni particolarmente impegnativi per il comando della Polizia Municipale di Marsala, guidato da Giuseppe D'Alessandro.

Oltre ai controlli nella zona dello stadio, gli agenti sono stati impegnati nella zona sud della città, dove nelle ultime settimane si è registrata una crescente tensione per le segnalazioni di furti e tentati furti nelle abitazioni.

 

Una situazione culminata nella spedizione punitiva avvenuta tra le contrade Bambina e Ventrischi, con l'inseguimento e l'aggressione di persone ritenute responsabili dei furti. Un episodio sul quale stanno indagando i Carabinieri e che ha reso ancora più delicata la situazione sul fronte della sicurezza.

A tutto questo si è aggiunta l'emergenza provocata dalla tromba d'aria che ha devastato parte della zona sud di Marsala, danneggiando edifici e strutture e rendendo necessari interventi di controllo e gestione della viabilità nelle aree colpite.

Tre fronti diversi, dalla sicurezza stradale all'ordine pubblico fino all'emergenza maltempo, che hanno visto impegnati gli agenti della Polizia Municipale.









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