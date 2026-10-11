Erice, tornano i Nonni Vigili davanti alle scuole per aiutare bambini e famiglie

11/10/2026 12:31:00

A Erice la sicurezza davanti alle scuole diventa un patto generazionale.

Torna infatti per il terzo anno consecutivo il progetto “Nonni Vigili”, l’iniziativa che coinvolge il Comune, ADA Trapani Odv e UIL Pensionati Trapani per garantire una presenza di supporto nei momenti di ingresso e uscita degli alunni dagli istituti scolastici.

Dopo le esperienze positive degli anni precedenti, i volontari saranno nuovamente impegnati nei pressi dei plessi interessati, affiancando studenti e famiglie nelle fasi di attraversamento e contribuendo a rendere più ordinati e sicuri i momenti di maggiore afflusso.

Il progetto punta a rispondere a una duplice esigenza: tutelare i bambini negli spazi esterni alle scuole e valorizzare il ruolo delle persone anziane nella vita della comunità. Il volontariato diventa così uno strumento di partecipazione civica, capace di trasformare l’esperienza e la disponibilità dei pensionati in una risorsa concreta per il territorio.

«La scelta di riproporre il progetto anche quest’anno testimonia il valore che attribuiamo a un’esperienza capace di unire sicurezza, solidarietà e partecipazione», dichiara la sindaca di Erice, Daniela Toscano. I Nonni Vigili, aggiunge, rappresentano «una presenza preziosa davanti alle scuole», offrendo un aiuto alle famiglie e un esempio di cittadinanza attiva ai più giovani. La sindaca ha ringraziato ADA, UIL Pensionati e i volontari che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo.

Anche l’assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali e giovanili, Carmela Daidone, sottolinea il valore sociale dell’iniziativa. La presenza dei volontari contribuisce a creare un ambiente più sereno per alunni e genitori, ma permette anche di riconoscere alle persone anziane un ruolo attivo nella collettività. Un modello di partecipazione che favorisce il dialogo tra generazioni.

Soddisfazione è stata espressa anche dal segretario generale della UIL Pensionati Trapani, Eugenio Tumbarello, che ha ribadito l’importanza di dare continuità alla collaborazione con il Comune e ADA. «Gli anziani possono essere protagonisti della vita delle nostre comunità, non soltanto destinatari di servizi», evidenzia, ricordando come il volontariato contribuisca a costruire relazioni e responsabilità condivise.

Il ritorno dei Nonni Vigili conferma dunque una collaborazione che mette insieme sicurezza scolastica, impegno civico e inclusione sociale, con l’obiettivo di rendere gli spazi davanti alle scuole più sicuri e rafforzare il legame tra le diverse generazioni della comunità ericina.



