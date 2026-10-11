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Cittadinanza
11/10/2026 12:31:00

Erice, tornano i Nonni Vigili davanti alle scuole per aiutare bambini e famiglie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2026/erice-tornano-i-nonni-vigili-davanti-alle-scuole-per-aiutare-bambini-e-famiglie-450.jpg

A Erice la sicurezza davanti alle scuole diventa un patto generazionale. 

Torna infatti per il terzo anno consecutivo il progetto “Nonni Vigili”, l’iniziativa che coinvolge il Comune, ADA Trapani Odv e UIL Pensionati Trapani per garantire una presenza di supporto nei momenti di ingresso e uscita degli alunni dagli istituti scolastici.

 

Dopo le esperienze positive degli anni precedenti, i volontari saranno nuovamente impegnati nei pressi dei plessi interessati, affiancando studenti e famiglie nelle fasi di attraversamento e contribuendo a rendere più ordinati e sicuri i momenti di maggiore afflusso.

 

Il progetto punta a rispondere a una duplice esigenza: tutelare i bambini negli spazi esterni alle scuole e valorizzare il ruolo delle persone anziane nella vita della comunità. Il volontariato diventa così uno strumento di partecipazione civica, capace di trasformare l’esperienza e la disponibilità dei pensionati in una risorsa concreta per il territorio.

 

«La scelta di riproporre il progetto anche quest’anno testimonia il valore che attribuiamo a un’esperienza capace di unire sicurezza, solidarietà e partecipazione», dichiara la sindaca di Erice, Daniela Toscano. I Nonni Vigili, aggiunge, rappresentano «una presenza preziosa davanti alle scuole», offrendo un aiuto alle famiglie e un esempio di cittadinanza attiva ai più giovani. La sindaca ha ringraziato ADA, UIL Pensionati e i volontari che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo.

 

Anche l’assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali e giovanili, Carmela Daidone, sottolinea il valore sociale dell’iniziativa. La presenza dei volontari contribuisce a creare un ambiente più sereno per alunni e genitori, ma permette anche di riconoscere alle persone anziane un ruolo attivo nella collettività. Un modello di partecipazione che favorisce il dialogo tra generazioni.

 

Soddisfazione è stata espressa anche dal segretario generale della UIL Pensionati Trapani, Eugenio Tumbarello, che ha ribadito l’importanza di dare continuità alla collaborazione con il Comune e ADA. «Gli anziani possono essere protagonisti della vita delle nostre comunità, non soltanto destinatari di servizi», evidenzia, ricordando come il volontariato contribuisca a costruire relazioni e responsabilità condivise.

 

Il ritorno dei Nonni Vigili conferma dunque una collaborazione che mette insieme sicurezza scolastica, impegno civico e inclusione sociale, con l’obiettivo di rendere gli spazi davanti alle scuole più sicuri e rafforzare il legame tra le diverse generazioni della comunità ericina.









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