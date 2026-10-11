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Sport

» Calcio
11/10/2026 18:51:00

Trapani, finito l'effetto Misiti: granata ko con il Sambiase

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2026/1791737425-0-trapani-finito-l-effetto-misiti-granata-ko-con-il-sambiase.jpg

Si ferma il Trapani, battuto dal Sambiase che, con questo successo, aggancia la Reggina in testa alla classifica del campionato di serie D.

Per i granata un passo indietro non soltanto per il risultato, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la prestazione, considerato che i trapanesi non sono stati in grado di fornire la stessa prestazione delle ultime gare nelle quali avevano centrato il successo, dopo il cambio in panchina e l'arrivo del nuovo allenatore Misiti.

Il Sambiase è partito meglio, creando alcune potenziali occasioni da rete, anche se il portiere trapanese Simoni è stato bravo a bloccare i tiri di Furiato al 18' e Brandalisse al 23'.

Nel mezzo, poi, alcuni tiri sul fondo, come quello di Waller al 26', con il Trapani che fa capire di non essere in giornata.

Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato all'ottavo minuto del secondo tempo quando Brandalisse ha messo al centro un pallone sul quale il più lesto è stato Furiato, bravissimo di testa a deviare verso la porta trapanese e trafiggendo Simoni.

Il Trapani non reagisce, tanto che al 12' rischia di andare sotto 0-2, ma Demoleon ha fermato il tiro di Haberkon.

Per assistere al primo tiro del Trapani bisogna attendere il 23' con Sasanelli su calcio di punizione, ma la sua conclusione finisce fuori bersaglio.

Rotto l'incantesimo, i granata diventano più presenti nella metà campo avversaria e ci provano con Napolitano, per due volte in 60 secondi, tra il 27' e il 28'.

Nei minuti finali c'è il forcing del Trapani alla ricerca del pari, ma il gol non arriva, neanche quando ci prova al 42' Teijo, perché il portiere Giuliani respinge.



Calcio | 2026-10-07 19:44:00
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