Calcio a 5: primo ko in trasferta per il Futsal Mazara, il Regalbuto si impone 7-3

11/10/2026 15:30:00

Trasferta amara per il Futsal Mazara che a Regalbuto cade con il punteggio di 7-3, non riuscendo dunque a riscattare la recente eliminazione dalla Coppa Divisione per mano del Mistral Palermo. I gialloblu hanno provano a riaprirla nella parte finale del secondo tempo, ma il gap era ormai troppo ampio. Prima occasione per la formazione di casa con Longo, palla di poco alta. I gialloblu rispondono poco dopo con un destro potente di Palumbo, il pallone fa la barba al palo. Futsal Mazara che sciupa una ripartenza al 5’ quando in una situazione di tre contro uno si fa chiudere in out dalla scivolata di Vitale. Dall’altro lato è il portiere Miraglia a provarci e a costringere Mambella al corner. Mazaresi che non riescono ad approfittare di una disattenzione difensiva dei regalbutesi e così i padroni di casa passano in vantaggio all’8’ con Lo Cicero, il cui tiro viene deviato da Butnaru con il pallone che si insacca alle spalle di Mambella. Futsal Mazara che prova a rispondere con Moragas, che si gira e impegna Miraglia, bravo a respingere, ma nell’occasione la terna concede una punizione che vale il pareggio: palla per Agugliaro che con una botta potente mette in rete. La gara resta viva ed equilibrata e dopo il time out chiamato dalla panchina locale, il Regalbuto va a un passo dal vantaggio: Lo Cicero è a tu per tu con Mambella che compie un intervento da campione e salva i suoi. Prima dell’intervallo, il Regalbuto torna in vantaggio con una punizione dalla distanza di Capuano che beffa Mambella per il 2-1, mentre il tris regalbutese arriva a pochi secondi dal riposo con un’azione orchestrata da Capuano e concretizzata da Longo, che insacca a porta vuota. Si arriva così all’intervallo sul risultato di 3-1.

Nella ripresa subito una chance per il Regalbuto, ma chiude bene la retroguardia mazarese, che prova a riaffacciarsi in avanti con una conclusione di Moragas, deviata in corner. L’argentino ci riprova poco dopo, ma questa volta il suo destro finisce di poco a lato. Il Regalbuto però è letale e in ripartenza trova il poker con Ferrante che deve solo appoggiare in rete su servizio di Lo Cicero. Mister Pomilia, che sostituisce lo squalificato mister Bruno, si affida al power play, mandando in campo Turello, ma sono i padroni di casa a rendersi ancora pericolosi con Capuano, che poco dopo però centra il bersaglio grosso approfittando al meglio di una chiusura non perfetta della retroguardia gialloblu. Moragas prova a suonare la carica ma trova la respinta di un avversario sul suo destro, subito dopo è Agugliaro che trova la respinta di Miraglia, mentre Palumbo conclude ma trova sulla traiettoria Giannattasio. Una palla persa con il power play regala il sesto gol al Regalbuto che con Lo Cicero fa 6-1 dalla propria metà campo. Giannattasio prova a ridurre il gap trovando la respinta di Miraglia, che poi dice di no anche a Moragas e a una botta di Palumbo. È però Agugliaro a trovare la doppietta personale su assist di Moragas, che gli serve un pallone che va soltanto appoggiato in rete. Poco dopo è lo stesso argentino a mettere in rete su una corta respinta di Miraglia. Mazaresi che a questo punto cercano di riaprirla con Agugliaro, ma Miraglia si rifugia in corner. Nel finale, in situazione di power play, ecco il settimo gol regalbutese: Lo Cicero recupera palla e dalla propria area insacca a porta vuota.

Termina così con la prima sconfitta in campionato la trasferta valida per la seconda giornata di Serie A2. Un k.o. che fa il paio con quello di pochi giorni fa a Palermo in Coppa. E adesso servirà decisamente un cambio di passo, già a partire dal prossimo impegno in casa contro Reggio, in programma sabato 17 ottobre.

Tabellino

Regalbuto Futsal: Miraglia, Lin, Longo, Chiavetta, F. Vitale, Ferrante, Timpanaro, Capuano, A. Vitale, Lo Cicero, Marletta, Campagna. All. Vito Gamiddo.

Futsal Mazara: Mambella, Lanza, La Grutta, Lampasona, Butnaru, Agugliaro, Moragas, Giannattasio, Novara, Palumbo, Turello, Uider. All. Vincenzo Bruno (squalificato).

Marcatori: pt 7’22’’ Lo Cicero, 10’13’’ Agugliaro, 16’06’’ Capuano, 19’39’’ Capuano; st 5’18’’ Ferrante, 7’38’’ Capuano, 13’22’’ Lo Cicero, 15’47’’ Agugliaro, 16’38’’ Moragas, 19’48’’ Lo Cicero.

Arbitro 1: Arsian Bushi (Rovereto); Arbitro 2: Flavio Pines (Basso Friuli); Cronometrista: Carlo Girone (Taranto).

Note: Ammoniti: Novara (M), Palumbo (M). Falli: pt 3-2; st 2-3.





