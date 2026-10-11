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Sport

» CALCIO A 5
11/10/2026 15:03:00

Calcio a 5: il Marsala Futsal compie una rimonta da urlo, sotto di due reti travolge il Gear 9-3

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Il Marsala Futsal torna a far gioire i propri tifosi che, in un momento particolarmente difficile per la comunità lilybetana dopo i danni del tornado, non ha fatto mancare al Palasport il proprio caloroso sostegno agli azzurri. E i ragazzi di Mister Fiorenza - alla prima in casa nel Campionato di serie A2 contro il Gear Piazza Armerina - non hanno disatteso le aspettative e, benchè sotto di due reti, non solo hanno rimontato ma hanno dominato chiudendo il match per 9 a 3. Una vittoria importante per il morale e per la classifica, con il Marsala che deve recuperare da adesso se vuole rimanere in corsa per la vittoria finale. Unica nota dolente della giornata l’infortunio al portiere Nicolas Cosenza; in settimana i medici valuteranno l’entità del serio imprevisto.

primo tempo_ Non sembra il migliore degli inizi per il Marsala e ad appena 1’48’’ dall’inizio della gara, da calcio d’angolo, viene beffato da Vedoveli. Gli azzurri hanno pochi spazi per manovrare e al 7’ ancora una volta da palla inattiva, dalla rimessa, Castrogiovanni si fa trovare in buona posizione per bissare. Sullo 0 a 2, però, la ‘sventola’ accende Bonato protagonista di una grandissima prestazione: al 15’ su passaggio corto di Giubilei, Bonato stampa l’1 a 2. Il Marsala inizia a pressare la difesa avversaria e gli animi si surriscaldano, Gear di contro cerca varchi ma inutilmente. Il pareggio però sembra maturo e arriva solo a 4 minuti dal termine ancora con Bonato che si svincola dal difensore avversario e con un tiro in girata segna il 2 pari che chiude la prima frazione di gioco nonostante il brivido che Patti regala colpendo il palo.

secondo tempo_ Nei primissimi minuti è Cosenza che viene messo più volte alla prova e quando Vedoveli trova scoperta la difesa azzurra, al 2’ riporta il vantaggio il Gear per l’ultima occasione dei piazzesi perchè al 5’, dalla rimessa, Zullo vede Bonato che rasoterra segna la tripletta di giornata. E’ 3 a 3. Pochi secondi dopo la difesa del Gear si trova spiazzata da un tiro lungo di Cosenza intercettato da Giubilei sottoporta che infila facile la sfera. E’ 4 a 3. Da qui in poi il controllo azzurro è totale ma Cosenza, sfiorando il goal, dopo aver calciato rimane a terra per un serio infortunio ed esce dal parquet portato a braccio. Al 7’ rete annullata a Giubilei dalla linea laterale, mentre nell’altro versante di campo gli ospiti provano a impensierire Pacioni, entrato al posto di Cosenza. All’11’ l’assist di Chillelli per Caropi che firma il fulmineo 5 a 3. Il Marsala chiude a saracinesca la propria difesa e la ripartenza orchestrata da Bonato prosegue con Zullo che offre a Chilelli il pallone da trasformare in rete, facendo valere la propria fisicità. Dopo il 6 a 3, a 4 minuti dalla fine, capitan Patti dall’area difensiva si inventa un tiro da cecchino che finisce nell’angolino della porta sguarnita del Gear. E’ 7 a 3. L’ottavo goal del Marsala arriva al 19’ quasi in sordina: dalla rimessa, Caropi passa la palla a Zullo che non coperto finalizza. A 50’’ dal termine, il power play degli ospiti va a vantaggio dei padroni di casa: ancora Caropi vede la porta vuota e con un tiro lungo mira la rete. Il match si chiude sul 9 a 3.

 









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