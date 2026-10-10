Autostrade siciliane: controlli nelle gallerie dell'A19 e A29: chiusure notturne e restringimenti

10/10/2026 00:00:00

Nuove ispezioni nelle gallerie delle autostrade siciliane e modifiche temporanee alla circolazione. Anas ha programmato una serie di verifiche sulle autostrade A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo e A29 dir Alcamo-Trapani, con chiusure notturne di alcuni tratti e restringimenti di carreggiata durante il giorno.

Le attività rientrano nel programma di controllo e monitoraggio delle infrastrutture. Per limitare i disagi agli automobilisti, le chiusure complete saranno concentrate nelle ore notturne, mentre per alcune ispezioni diurne sarà sufficiente ridurre lo spazio disponibile al transito.

Gli interventi interesseranno anche le arterie che collegano Palermo con la provincia di Trapani, lungo percorsi utilizzati quotidianamente da pendolari, lavoratori e mezzi commerciali.

A19, chiusure tra Caltanissetta ed Enna e tra Trabia e Termini Imerese

Sulla A19 Palermo-Catania, dalle 22 di lunedì 12 ottobre alle 6 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, dal chilometro 103,500 al chilometro 119,700. Le ispezioni riguarderanno le gallerie San Nicola, Cappuccini, Scaldaferro e Fortolese, in direzione Palermo, e la galleria Misericordia, in direzione Catania.

Per chi viaggia verso Catania sarà necessario uscire a Caltanissetta e seguire le statali 640, 626, 122 e 117 bis, con rientro in autostrada a Enna. Per chi procede verso Palermo è previsto il percorso inverso.

Martedì 13 ottobre sono inoltre previsti restringimenti in direzione Palermo in corrispondenza delle gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II, Ventimiglia e Capraria, in diverse fasce orarie tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

Un'altra chiusura notturna interesserà la carreggiata in direzione Catania, tra Trabia e Termini Imerese, dalle 22 di martedì 13 ottobre alle 6 di mercoledì 14 ottobre. In questo caso, il percorso alternativo prevede l'uscita a Trabia, la prosecuzione lungo la statale 113 verso Messina e il rientro a Termini Imerese.

A29 Palermo-Mazara, restringimenti nella galleria Scalette

Sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, mercoledì 14 ottobre, dalle 15 alle 17, sarà chiusa la corsia di marcia in direzione Palermo all'interno della galleria Scalette, nel tratto compreso tra il chilometro 15,190 e il chilometro 16,720.

Il traffico continuerà a transitare sulla corsia disponibile, con limite massimo di velocità di 60 chilometri orari, divieto di sorpasso e obbligo di mantenere una distanza minima di 200 metri.

Si tratta di verifiche programmate, ma il tema della sicurezza e della manutenzione della rete autostradale siciliana resta particolarmente sensibile. Sulla A29, infatti, da anni si attende la conclusione dei lavori nella galleria di Segesta, un'infrastruttura strategica lungo il collegamento tra Palermo e la provincia di Trapani.

La vicenda dei lavori a Segesta rappresenta uno dei nodi più rilevanti per chi percorre questa autostrada: ritardi e cantieri prolungati incidono sulla regolarità dei collegamenti e alimentano le preoccupazioni degli automobilisti, soprattutto in un territorio nel quale la A29 costituisce un asse fondamentale per gli spostamenti verso il capoluogo, l'aeroporto e il Trapanese.

Le nuove ispezioni annunciate da Anas si inseriscono dunque in un quadro più ampio, nel quale i controlli periodici sulle gallerie devono accompagnarsi alla capacità di completare gli interventi strutturali e ridurre nel tempo i disagi per gli utenti.

A29 dir Alcamo-Trapani, chiusura tra Fulgatore e Dattilo

Le verifiche interesseranno anche l'autostrada A29 dir Alcamo-Trapani. Mercoledì 14 ottobre, dalle 18 alle 20, sarà chiusa la corsia di marcia in direzione Alcamo nella galleria Fumosa, con transito consentito sulla corsia rimasta disponibile.

Dalle 22 di mercoledì 14 ottobre alle 6 di giovedì 15 ottobre sarà invece chiusa la carreggiata in direzione Trapani tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo, dal chilometro 21,300 al chilometro 28,100.

Per raggiungere Trapani, Anas consiglia di uscire anticipatamente ad Alcamo Ovest e proseguire lungo la statale 733 in direzione Alcamo, quindi sulla statale 113 verso Trapani fino al chilometro 368,800. Il percorso proseguirà lungo via Libertà, via Garibaldi e via Gencheria, fino al rientro in autostrada allo svincolo di Dattilo.

Anche in questo caso, gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

Le ispezioni sono necessarie per verificare le condizioni delle infrastrutture, ma per gli utenti siciliani resta centrale anche un'altra esigenza: avere autostrade sicure, efficienti e cantieri che arrivino a conclusione in tempi certi.



