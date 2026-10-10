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Sport
10/10/2026 04:37:00

Campobello di Mazara, torna il Trofeo Cave di Cusa: due giorni tra auto storiche, archeologia e oltre 90 prove cronometrate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/campobello-di-mazara-torna-il-trofeo-cave-di-cusa-due-giorni-tra-auto-storiche-archeologia-e-oltre-90-prove-cronometrate-450.jpg

Motori accesi a Campobello di Mazara per il Trofeo Cave di Cusa 2026. Sabato 10 e domenica 11 ottobre le auto storiche torneranno protagoniste sulle strade della provincia di Trapani per uno degli appuntamenti più importanti della stagione della regolarità automobilistica. In programma oltre 90 prove cronometrate, con un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, dal Parco Archeologico di Selinunte alla Riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi.
 

La manifestazione, organizzata dall'ASD Cave di Cusa, sarà valida per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche (CIREAS), sotto l'egida di ACI Sport, e per il Campionato Siciliano Regolarità. Una gara importante anche per le classifiche, ormai vicine ai verdetti conclusivi della stagione.
 

Sabato 10 ottobre, la partenza da Tre Fontane
Il programma prenderà il via sabato mattina all'Hotel Zahira di Tre Fontane, dove dalle 9 alle 12.15 si svolgeranno le verifiche sportive e tecniche delle vetture.
La prima tappa scatterà alle 15.01 dal Lido Monnalisa di Tre Fontane. Gli equipaggi affronteranno una serie di prove di precisione lungo un itinerario che attraverserà il territorio del Belìce.
Tra i momenti più attesi della giornata ci saranno la Power Stage, prevista alle 17, e la prova speciale denominata "Chiraema", in programma alle 18.01.









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