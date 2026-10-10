Petrosino, l'Associazione Nazionale Carabinieri festeggia 52 anni di attività

10/10/2026 16:00:00

L’Associazione Nazionale Carabinieri “Pietro Morici” di Petrosino ha celebrato domenica 4 ottobre il 52° anniversario della sua costituzione con una giornata articolata in tre momenti, dedicati al ricordo dei caduti, alla valorizzazione della storia dell’associazione e al riconoscimento di quanti ne hanno sostenuto il percorso nel corso degli anni.

L’omaggio ai caduti e la deposizione della corona d’alloro

Le celebrazioni si sono aperte al cimitero comunale di Petrosino, dove si sono svolti il cerimoniale dell’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari, riunite per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita al servizio dello Stato.

La messa e i riconoscimenti agli ex presidenti

Il secondo momento celebrativo si è svolto nella chiesa “Maria Santissima delle Grazie”, dove don Carmelo Caccamo ha celebrato la Santa Messa. Al termine della funzione religiosa, è stata benedetta la bandiera dell’associazione.

Il presidente dell’A.N.C. di Petrosino, il brigadiere capo Sebastiano Buffa, ha quindi voluto rendere omaggio ai presidenti che lo hanno preceduto alla guida del sodalizio, riconoscendone l’impegno e il contributo alla crescita dell’associazione.

Il primo presidente fu il brigadiere Salvatore Pellegrino, rimasto in carica fino al 1998, al quale è stata dedicata una pergamena alla memoria. Gli sono succeduti il vice brigadiere Vincenzo Mascioletti, dal 1998 al 2013, l’appuntato scelto U.P.G. Vincenzo Licari, dal 2013 al 2023, e il luogotenente C.S. Maurizio Di Gifico, dall’ottobre 2023 al maggio 2026.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre ringraziati e omaggiati il coordinatore provinciale dell’A.N.C., dottor Stefano Crociata, il tenente colonnello Marco Prosperi del Reparto territoriale di Marsala, il sindaco di Petrosino, dottor Giacomo Anastasi, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Petrosino, Pietro Fiorentino, e le rappresentanze delle associazioni territoriali dell’A.N.C.

La festa con i soci e il comitato direttivo

Il terzo e ultimo momento della giornata si è svolto inizialmente al Centro polivalente comunale di Petrosino e successivamente nella sala ricevimenti “Minoa”. In questa occasione, il presidente Sebastiano Buffa ha rivolto un riconoscimento ai soci e a tutti i componenti del comitato direttivo, sottolineando il valore della partecipazione e dell’impegno condiviso.

L’intera cerimonia è stata presentata da Vincenzo Coppola e ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, a testimonianza del legame tra l’associazione e la comunità petrosilena.

Un’associazione nel segno del sacrificio di Pietro Morici

Fondata nel 1974, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Petrosino è intitolata al carabiniere Pietro Morici, insignito della Medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

Morici prestava servizio in una compagnia dei Carabinieri impegnata in un territorio caratterizzato da un’elevata presenza della criminalità organizzata. Pur consapevole dei gravi rischi a cui era esposto, svolgeva il proprio lavoro con profondo senso del dovere e sprezzo del pericolo, impegnandosi con determinazione nel contrasto alle organizzazioni mafiose.

Fu barbaramente ucciso in un agguato, sacrificando la propria giovane vita in difesa dello Stato e delle istituzioni. La sua memoria continua a rappresentare un riferimento per l’associazione che porta il suo nome e per tutti coloro che si riconoscono nei valori di legalità, servizio e dedizione alla comunità.

Il 52° anniversario ha così rappresentato non soltanto un’occasione per celebrare la storia dell’A.N.C. di Petrosino, ma anche un momento per rinnovare il ricordo dei caduti e rafforzare i legami tra i soci, le istituzioni e il territorio.



