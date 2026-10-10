Marettimo, con l'avanzo di amministrazione nuovi loculi al cimitero e la strada di via Chiesella 

10/10/2026 08:30:00

Arrivano risorse per alcuni interventi attesi a Marettimo, frazione del Comune di Favignana. Dall’avanzo di amministrazione dell’ente sono stati previsti fondi destinati a tre opere: la realizzazione di loculi cimiteriali, la sistemazione della strada di via Chiesella e i primi interventi di recupero e manutenzione straordinaria del cimitero storico monumentale del Calvario. A darne notizia è Nino Maiorana, commissario del circolo La Frontiera di Fratelli d’Italia – Isole Egadi, che rivendica il risultato come un passo avanti rispetto a criticità segnalate da tempo.

Il primo intervento riguarda i loculi cimiteriali di Marettimo, per i quali, secondo Maiorana, la situazione è diventata ormai insostenibile e non più rinviabile. Una necessità che, sottolinea il rappresentante politico, è stata al centro di ripetute segnalazioni e iniziative negli anni.

Il secondo intervento interessa via Chiesella, una strada sterrata che, secondo quanto riferito, versa in condizioni particolarmente precarie. La sua sistemazione è importante non soltanto per i residenti che la utilizzano quotidianamente, ma anche perché costituisce una via di accesso al sito archeologico delle Case Romane, luogo di interesse storico e culturale dell’isola.

Nel programma di interventi figurano anche i primi lavori di recupero e manutenzione straordinaria del cimitero storico monumentale del Calvario. Un progetto che, nelle intenzioni di Maiorana, potrebbe contribuire a valorizzare il patrimonio storico di Marettimo e a inserirlo in un più ampio itinerario turistico-culturale.

«Un risultato importante per la nostra isola», afferma Maiorana, che ringrazia l’amministrazione comunale e il Consiglio comunale di Favignana per l’attenzione rivolta alle condizioni del territorio marettimaro.

Il passaggio decisivo, adesso, sarà trasformare le previsioni di spesa in interventi concreti. Secondo quanto evidenziato dal commissario del circolo di Fratelli d’Italia, l’impegno di spesa dovrà essere assunto entro il 31 dicembre 2026.

«Ora attendiamo la continuità fattiva del procedimento. Noi di Fratelli d’Italia vigileremo affinché tutto vada a compimento, informando costantemente la popolazione marettimara», conclude Maiorana.

Per Marettimo, dunque, si apre una fase che dovrà tradurre le risorse previste in risposte concrete su servizi essenziali, viabilità e valorizzazione del patrimonio storico. Il prossimo obiettivo sarà verificare il rispetto delle scadenze e l’effettivo avvio delle opere annunciate.



