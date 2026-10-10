Agriturismo Case di Latomie e Olio Centonze: ospitalità, natura ed olio a Selinunte

10/10/2026 08:00:00

Quaranta ettari, quattro generazioni ed un progetto cresciuto attorno alla terra. Nella campagna di Castelvetrano, a pochi chilometri da Selinunte, la famiglia Centonze ha costruito negli anni una realtà che oggi mette insieme agricoltura, olio, export, ospitalità, ristorazione, natura, sport e tante altre esperienze legate alle tradizioni locali.



È Case di Latomie, la magnifica tenuta di famiglia immersa tra ulivi monumentali, agrumeti e antiche cave di pietra (latomie), a sette chilometri dal mare e dal Parco archeologico di Selinunte.

Tutto ha avuto inizio qui. Prima la terra e l'olio, poi l'ospitalità e le nuove attività. Senza mai dimenticare però il punto di partenza: il rapporto della famiglia con l'ulivo e con questo angolo della Sicilia occidentale.





Da quattro generazioni tutto ruota attorno agli ulivi

La famiglia Centonze si dedica all'olivicoltura da quattro generazioni, nel territorio della pregiata Nocellara del Belìce.

Qui gli ulivi crescono su terreni calcarei e dentro antiche latomie dell’800 A.C. Accanto alla Nocellara del Belìce trovano spazio altre cultivar siciliane, come Cerasuola e Biancolilla.



Al riparo di una imponente cava di tufo cresce un ulivo saraceno di oltre 1.200 anni. È quasi il simbolo naturale della tenuta: intorno sono cambiate molte cose, sono nate nuove attività e nuove forme di accoglienza, ma l'identità paesaggistica ed agricola è rimasta immutata.



Agriturismo Case di Latomie, dalla campagna all'ospitalità

L'agriturismo si è sviluppato fondendosi con questo paesaggio. Le camere sono immerse nel verde, mentre le due piscine sono incastonate nelle antiche cave di tufo, tra pareti colme di capperi, fichi d'India ed ulivi secolari.



C'è poi il ristorante a Km 0, che offre anche spazi destinati ad eventi ed incontri.



Ma oggi Case di Latomie si vive anche oltre la semplice camera o la tavola. I tour dell'Azienda permettono ai visitatori di conoscere la produzione e ci accompagnano alla degustazione dei prodotti aziendali.

Ci sono poi le cooking-class dedicate alla gastronomia locale, le passeggiate a cavallo, i percorsi da running, il mobylity dog.



A completare l'offerta c'è anche lo sport: il calcio e il padel, inserito in alcune formule di soggiorno. Per il padel la tenuta si avvale della collaborazione di Fulvio Asaro e Peppe Architetto, istruttori FITP. Delle ulteriori attività per chi vuole alternare il relax al movimento all'aria aperta.



Sono tutti modi diversi di vivere lo stesso luogo. Ed è proprio questa la direzione seguita negli anni dalla proprietà; fare crescere l'impresa senza separarla dalla terra dalla quale tutto ha avuto origine.



«Abbiamo sempre cercato di svilupparci partendo da ciò che questa terra ci ha dato. L'olio rimane il cuore della nostra attività, ma attorno abbiamo costruito un progetto di ospitalità che permette a chi viene a farci visita di conoscere e vivere il nostro bellissimo territorio, la sua natura e la sua storia più antica», spiega Nino Centonze.



Olio Centonze, il cuore agricolo

E infatti, per quanto il progetto sia cresciuto su diversi fronti, il racconto ci riporta sempre all'olio. Olio Centonze rappresenta il cuore agricolo della storia familiare. La produzione comprende diverse espressioni dell'extra vergine siciliano, dal Biologico alla DOP Valle del Belìce, fino all'IGP Sicilia ed ai blend di cultivar autoctone.



Tra le produzioni di punta c'è anche il Chiaro di Luna, prodotto dalla raccolta notturna delle olive della quale il brand è tra i pionieri già dal 2015; infatti come oggi è di grande attualità, è notorio che date le altissime temperature dell’estate ed il perdurare del caldo in autunno, raccogliendo le olive nelle ore serali e notturne si limitano i processi di ossidazione e fermentazione delle stesse e si riesce a preservare meglio il profilo aromatico del frutto che poi si rifletterà nell’olio.







Una storia agricola lunga quattro generazioni, dunque, che testimonia il legame con la tradizione che è rimasto fortissimo sebbene siano cambiati tecniche e metodi di conduzione.



In continuità con queste prerogative uniche, l’azienda è oggi anche custode degli uliveti monumentali del Parco Archeologico di Selinunte che ha riportato pian piano, con pazienza e dedizione all’originario ed antico splendore, restituendo valore assoluto all’aspetto paesaggistico basandosi sul mantenimento e la cura delle piante attraverso potature non invasive, nel rispetto dell’armonia con l’intera area agricola e naturalistica circostante. In una sola parola: “Archeo-Olivicultura”.







Il luogo dove l'olio si può anche vivere come esperienza

È proprio nella tenuta che le diverse anime del progetto si incontrano.

Chi soggiorna a Case di Latomie può conoscere l'azienda agricola, passeggiare negli uliveti e degustare i prodotti proprio nel luogo in cui essi nascono e vengono realizzati.



L'ospitalità porta così il visitatore dentro la vita della famiglia; l'olio, al contrario, porta quel mondo fuori dalla tenuta.

In quattro generazioni attorno all'attività agricola sono cresciuti un agriturismo, un ristorante, le esperienze nella natura e adesso anche lo sport. Un progetto diventato più articolato senza mai perdere il legame con le proprie origini agricole.



L'olio nuovo, con uno sconto per i lettori di Tp24

Adesso l'attenzione torna sul prodotto dal quale questa storia è partita: l'olio nuovo.







In occasione della nuova produzione, Olio Centonze ha il piacere di riservare ai lettori di Tp24 uno sconto del 20% sull'olio novello acquistato attraverso lo shop online.

Per usufruirne, sarà sufficiente utilizzare al checkout il codice TP24OFF20.



Il progetto Centonze continua così a crescere attorno alla stessa terra dalla quale era partito. Cambiano le attività ed i modi di viverla. Ma le radici restano le stesse.



Per informazioni visita i siti di Case di Latomie o Olio Centonze.



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(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



