Meteo Trapani oggi 10 ottobre: allerta arancione, temporali e vento forte

Oggi non è una giornata da prendere alla leggera. Sabato 10 ottobre la provincia di Trapani rientra nell’allerta arancione diramata per tutta la Sicilia, con rischio idrogeologico, temporali e criticità idraulica. Il bollettino segnala precipitazioni da sparse a diffuse, localmente intense, con possibili raffiche forti e grandinate.
Dopo i fenomeni estremi che ieri hanno colpito soprattutto Marsala e Petrosino, il quadro resta quindi delicato. Non significa che ogni zona sarà colpita allo stesso modo, ma che le condizioni sono favorevoli a fenomeni anche rapidi e intensi.
Trapani, pioggia soprattutto al mattino
A Trapani la giornata parte con piogge e rovesci. Le elaborazioni aggiornate indicano precipitazioni già nelle prime ore, con probabilità molto alta al mattino e possibili accumuli localmente significativi. Le temperature resteranno basse rispetto ai giorni scorsi, attorno ai 20-22 gradi.
Il vento soffierà prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con raffiche che nelle fasi più intense potranno superare i 25-30 km/h.
In tarda mattinata sono possibili pause e schiarite, ma il quadro resta instabile.
Marsala, attenzione ai nuovi temporali
Anche Marsala resta dentro la fascia di rischio più elevato della giornata.
La previsione più prudente è quella di aspettarsi alternanza tra rovesci, pause e nuove celle temporalesche, con temperature attorno ai 19-22 gradi.
Dopo quanto accaduto ieri, il punto importante è questo: l’allerta arancione non prevede necessariamente un nuovo evento estremo nello stesso punto, ma certifica condizioni favorevoli a temporali forti e fenomeni localmente pericolosi.
Per questo conviene prestare particolare attenzione a sottopassi, zone depresse, strade soggette ad allagamenti e aree costiere esposte.
Vento forte e mare molto mosso
Il bollettino segnala un rinforzo dei venti dai quadranti nord-occidentali, soprattutto lungo le coste occidentali della Sicilia.
Il mare sarà mosso o molto mosso, in particolare sullo Stretto di Sicilia e sul settore occidentale del Tirreno. Per chi deve spostarsi via mare verso le Egadi, la giornata richiede quindi prudenza e verifica preventiva dei collegamenti.
Allerta arancione su tutta la Sicilia
Per oggi il livello di criticità è arancione – preallarme nelle nove zone di allerta dell’Isola.
I rischi indicati sono tre: idrogeologico, temporali e idraulico. L’allerta è valida per l’intera giornata di sabato 10 ottobre.
La differenza rispetto a ieri è importante: oggi il quadro di rischio ufficiale è più elevato.
Niente caldo, rischio incendi marginale
Le temperature sono ormai rientrate su valori autunnali.
Non risultano condizioni da ondata di calore. Con piogge diffuse, elevata umidità e ventilazione più fresca, il rischio incendi passa decisamente in secondo piano rispetto a quello legato a temporali, vento e possibili allagamenti.
Quando migliora?
La fase più critica dovrebbe concentrarsi tra oggi e le prime ore di domenica.
Domenica 11 ottobre è atteso un miglioramento graduale, con fenomeni meno frequenti e più spazio per le schiarite.
Da lunedì 12 la tendenza va verso condizioni più stabili, con temperature ancora relativamente fresche ma senza il carico di instabilità di queste ore.