Pronto Soccorso di Marsala: "Sedie inadeguate, pazienti che scendono all'esterno, degrado e disservizi"
Egregio Direttore di tp24,
le scrivo per denunciare, con profonda indignazione, le condizioni in cui versa il Pronto Soccorso di Marsala. Una situazione che solleva interrogativi e che meriterebbe verifiche puntuali da parte di chi ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento di una struttura sanitaria pubblica così importante.
Mi chiedo: chi è responsabile dei controlli? Chi verifica periodicamente che tutto funzioni come dovrebbe? Chi si assicura che i servizi siano efficienti, che le attrezzature siano utilizzabili e che, durante tutti i turni, compresi quelli notturni, venga garantita la necessaria attenzione ai pazienti?
Purtroppo, quanto emerge lascia spazio a più di una preoccupazione.
Le sedie utilizzate per accompagnare i pazienti, anche quelli che hanno subito traumi, come una possibile frattura a una gamba, non sembrano essere adeguate o pienamente efficienti. Le sedute destinate all'attesa, pur essendo presenti, sembrano non garantire condizioni sufficienti di comfort e funzionalità.
A destare ulteriori perplessità è lo stato delle telecamere di videosorveglianza, la cui effettiva funzionalità andrebbe verificata, considerato anche che, a quanto risulta, alcune presenterebbero persino un alveare di api.
Un'altra criticità riguarda l'accesso delle ambulanze: i pazienti vengono fatti scendere all'esterno, in aree esposte alle condizioni atmosferiche, indipendentemente dalla loro situazione clinica. Una circostanza che, secondo quanto osservato, sarebbe riconducibile al mancato funzionamento delle saracinesche.
È possibile che una struttura sanitaria fondamentale per la salute pubblica presenti criticità di questo tipo senza che nessuno intervenga tempestivamente?
Chi ha il compito di dirigere, controllare e verificare che ogni servizio funzioni correttamente? Chi deve assicurarsi che le condizioni di sicurezza e assistenza siano adeguate, sia di giorno sia durante la notte?
Non si tratta di polemiche sterili, ma di questioni che riguardano la dignità dei pazienti, la sicurezza degli operatori e il diritto dei cittadini a ricevere un'assistenza sanitaria efficiente.
Mi auguro che questa segnalazione venga presa in considerazione da chi ha responsabilità istituzionali e amministrative, dai rappresentanti regionali ai consiglieri competenti, affinché si proceda alle opportune verifiche e si intervenga concretamente per risolvere le criticità segnalate.
La salute pubblica non può essere lasciata all'indifferenza, né i problemi possono essere ignorati o nascosti sotto il tappeto. I cittadini hanno diritto a risposte chiare, a controlli reali e, soprattutto, a una struttura sanitaria che funzioni come dovrebbe.
Mi auguro che questa volta qualcuno ascolti, verifichi e agisca, senza voltarsi dall'altra parte.
Allego alcune fotografie a supporto della presente segnalazione, affinché la situazione descritta possa essere valutata con la dovuta attenzione.
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