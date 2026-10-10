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Lettere & Opinioni
10/10/2026 14:00:00

Pronto Soccorso di Marsala: "Sedie inadeguate, pazienti che scendono all'esterno, degrado e disservizi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2026/pronto-soccorso-di-marsala-sedie-inadeguate-pazienti-che-scendono-all-esterno-degrado-e-disservizi-450.jpg

Egregio Direttore di tp24,

le scrivo per denunciare, con profonda indignazione, le condizioni in cui versa il Pronto Soccorso di Marsala. Una situazione che solleva interrogativi e che meriterebbe verifiche puntuali da parte di chi ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento di una struttura sanitaria pubblica così importante.

Mi chiedo: chi è responsabile dei controlli? Chi verifica periodicamente che tutto funzioni come dovrebbe? Chi si assicura che i servizi siano efficienti, che le attrezzature siano utilizzabili e che, durante tutti i turni, compresi quelli notturni, venga garantita la necessaria attenzione ai pazienti?

Purtroppo, quanto emerge lascia spazio a più di una preoccupazione.

 

Le sedie utilizzate per accompagnare i pazienti, anche quelli che hanno subito traumi, come una possibile frattura a una gamba, non sembrano essere adeguate o pienamente efficienti. Le sedute destinate all'attesa, pur essendo presenti, sembrano non garantire condizioni sufficienti di comfort e funzionalità.

A destare ulteriori perplessità è lo stato delle telecamere di videosorveglianza, la cui effettiva funzionalità andrebbe verificata, considerato anche che, a quanto risulta, alcune presenterebbero persino un alveare di api.

Un'altra criticità riguarda l'accesso delle ambulanze: i pazienti vengono fatti scendere all'esterno, in aree esposte alle condizioni atmosferiche, indipendentemente dalla loro situazione clinica. Una circostanza che, secondo quanto osservato, sarebbe riconducibile al mancato funzionamento delle saracinesche.

È possibile che una struttura sanitaria fondamentale per la salute pubblica presenti criticità di questo tipo senza che nessuno intervenga tempestivamente?

Chi ha il compito di dirigere, controllare e verificare che ogni servizio funzioni correttamente? Chi deve assicurarsi che le condizioni di sicurezza e assistenza siano adeguate, sia di giorno sia durante la notte?

Non si tratta di polemiche sterili, ma di questioni che riguardano la dignità dei pazienti, la sicurezza degli operatori e il diritto dei cittadini a ricevere un'assistenza sanitaria efficiente.

 

Mi auguro che questa segnalazione venga presa in considerazione da chi ha responsabilità istituzionali e amministrative, dai rappresentanti regionali ai consiglieri competenti, affinché si proceda alle opportune verifiche e si intervenga concretamente per risolvere le criticità segnalate.

La salute pubblica non può essere lasciata all'indifferenza, né i problemi possono essere ignorati o nascosti sotto il tappeto. I cittadini hanno diritto a risposte chiare, a controlli reali e, soprattutto, a una struttura sanitaria che funzioni come dovrebbe.

Mi auguro che questa volta qualcuno ascolti, verifichi e agisca, senza voltarsi dall'altra parte.

Allego alcune fotografie a supporto della presente segnalazione, affinché la situazione descritta possa essere valutata con la dovuta attenzione.

 

Leo









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