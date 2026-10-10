Marsala: "Ronde di cittadini: non voglia di farsi giustizia, ma stanchezza di subire"

10/10/2026 07:00:00

Gentilissimo Direttore,

ho letto l'articolo riguardante le critiche alle ronde composte dai residenti di Contrada Ventrischi.

Premesso che, per 43 anni, ho difeso, come tanti altri miei colleghi, tutti i cittadini, spesso a discapito delle nostre famiglie, per garantire la legalità e tutelare la loro sicurezza, vorrei esprimere alcune considerazioni.

A chi critica queste ronde, composte da nonni, padri e figli di varia estrazione sociale, vorrei ricordare che alcuni di questi cittadini hanno subito, direttamente o attraverso i propri familiari, le violenze di questi delinquenti. Mi auguro che chi oggi critica non debba mai trovarsi a vivere esperienze simili.

Posso garantirle che le donne che hanno subito queste ignobili azioni vivono tuttora nella paura della solitudine e non riescono più a stare in casa da sole, se non hanno qualcuno vicino.

Non si può continuare a subire prepotenze e violenze senza che nessuno possa fare nulla. È vero, spesso mancano le denunce, ma viene spontaneo chiedersi: quale reato si può perseguire? Forse la sola minaccia, sempre che la si riesca a dimostrare e che vi siano gli estremi per configurare un reato più grave, come l'estorsione? E quale magistrato potrebbe condannare in assenza di prove sufficienti?

Le Forze dell'Ordine devono operare nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di procedura penale, entrate in vigore il 24 ottobre 1989. Una normativa che, a mio avviso, pone vincoli all'azione degli operatori e che, in determinate circostanze, può finire per favorire la libertà di movimento dei malviventi.

Forse chi critica queste ronde non sa che, dopo numerosi appostamenti e servizi di vigilanza, le Forze dell'Ordine possono trovarsi nella condizione di poter soltanto identificare e accompagnare in caserma le persone fermate, per poi doverle rilasciare in assenza dei presupposti di legge per trattenerle.

Sarà forse sbagliato organizzare delle ronde, ma si tratta di un sacrificio al quale questi cittadini si sottopongono, anche durante la notte, perché sono stanchi di subire e desiderano tutelare le proprie famiglie.

Non riesco a comprendere perché si attacchino queste ronde, mentre non si parla mai di quelle manifestazioni abusive che provocano danni e feriti tra le Forze dell'Ordine.

Vi sono, inoltre, notizie false o allarmistiche, come quella relativa a un presunto episodio avvenuto nei pressi di una scuola, che ha allarmato le mamme dei bambini, costringendole a contattare le insegnanti per avere conferma di quanto accaduto.

Salvatore



