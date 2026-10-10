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» Dai Comuni
10/10/2026 08:00:00

Petrosino, dopo il tornado l'amministrazione chiede lo stato di emergenza nazionale

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 Risorse straordinarie e interventi urgenti per affrontare i danni e mettere in sicurezza il territorio.

Il Comune di Petrosino chiede lo stato di emergenza nazionale dopo il violento evento meteorologico del 9 ottobre, caratterizzato dalla formazione di un tornado che ha interessato il territorio comunale, provocando situazioni di pericolo e danni ancora in fase di accertamento.

 

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Giacomo Anastasi, ha approvato una deliberazione per chiedere alla Regione Siciliana di attivare le procedure necessarie e garantire il supporto tecnico, operativo e finanziario indispensabile a fronteggiare le conseguenze dell’evento.

 

Gli uffici comunali, in raccordo con il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, sono impegnati nei sopralluoghi e nella ricognizione dei danni, al fine di individuare le priorità d’intervento e quantificare le risorse necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture eventualmente danneggiate.

 

Il sindaco Giacomo Anastasi dichiara: «Petrosino non può essere lasciata sola ad affrontare le conseguenze di un evento meteorologico di questa portata. L’Amministrazione comunale sta facendo la propria parte, ma adesso è indispensabile che anche la Regione Siciliana e il Governo nazionale assumano le proprie responsabilità, garantendo risorse adeguate e interventi tempestivi. Servono risposte concrete per mettere in sicurezza il territorio, ripristinare le infrastrutture danneggiate e sostenere chi ha subito le conseguenze di questa emergenza. Con la deliberazione approvata oggi abbiamo formalizzato la nostra richiesta: ci aspettiamo che alla gravità della situazione seguano impegni concreti e tempi certi».









Native | 10/10/2026
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