Alcamo, nuovo pulmino per le persone con disabilità. Anomalie al depuratore comunale

10/10/2026 12:00:00

Due mezzi attrezzati per raggiungere scuole, centri di riabilitazione ed eventi sociali. Il Comune di Alcamo rinnova per altri quattro anni il progetto Mobilità Garantita, realizzato con PMG Italia e sostenuto da 34 aziende del territorio. Ieri pomeriggio, nell’atrio del Collegio dei Gesuiti, si è svolta la cerimonia di consegna del nuovo veicolo, che si aggiunge a quello già in servizio dal 2021.

Quasi 2.800 ore di trasporto all’anno

Avviato nel 2021 con un Fiat Ducato concesso in comodato gratuito da PMG Italia, il servizio ha garantito negli ultimi quattro anni e sei mesi circa 2.800 ore di trasporto all’anno. Un supporto concreto per consentire agli utenti di raggiungere scuole e centri di riabilitazione, ma anche di partecipare a manifestazioni e iniziative organizzate dagli enti del Terzo settore.

Il mezzo è stato utilizzato anche nei giorni festivi e al di fuori degli orari ordinari, compresi gli accompagnamenti ai cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti.

Con il rinnovo dell’accordo e l’arrivo del secondo veicolo, i servizi sociali comunali potranno contare su due mezzi dedicati alle esigenze di mobilità delle persone con disabilità e fragilità.

Il sostegno di 34 aziende

Il progetto si regge sulla collaborazione tra amministrazione pubblica, PMG Italia e imprese locali. Sono 34 le attività commerciali e aziendali che hanno aderito, finanziando l’iniziativa attraverso la locazione di spazi pubblicitari sulla carrozzeria dei veicoli.

Le risorse raccolte permettono di sostenere i costi dei mezzi e della loro manutenzione, assicurando la continuità del servizio. Il modello si inserisce nella collaborazione tra pubblico e privato prevista dalla normativa sui servizi sociali e valorizza il contributo del tessuto economico alle politiche di inclusione.

Nel corso della cerimonia, il Comune ha consegnato agli imprenditori partecipanti una targa di ringraziamento per il contributo offerto alla comunità.

Mancuso: «La solidarietà può fare la differenza»

L’assessore ai Servizi alla persona, Baldo Mancuso, ha ringraziato PMG Italia e le imprese che hanno sostenuto il progetto.

«Un sincero ringraziamento alla PMG Italia e a tutte le attività commerciali e alle imprese che hanno scelto di aderire al progetto per la realizzazione di un pulmino dedicato alle persone con disabilità», ha dichiarato. «Il vostro sostegno dimostra che, quando si tratta di aiutare la comunità e garantire un servizio concreto a chi ne ha più bisogno, la solidarietà può davvero fare la differenza».

Il rinnovo punta a consolidare un servizio che non si limita agli spostamenti verso le strutture scolastiche e riabilitative, ma favorisce anche la partecipazione alla vita sociale. Un’opportunità per ridurre gli ostacoli alla mobilità e rafforzare l’autonomia delle persone più fragili.

*****

Anomalie allo scarico del depuratore comunale

Il Comune di Alcamo ha avviato nuovi approfondimenti sul funzionamento del depuratore comunale di contrada Valle Nuccio, dopo aver rilevato alcune anomalie nel refluo in corrispondenza del punto di scarico dell’impianto. La situazione è oggetto di verifiche per individuare le cause del fenomeno e definire gli interventi necessari.

A fare il punto è l’assessore al Servizio idrico integrato, Vittorio Ferro, che richiama anche quanto emerso durante la seduta del Consiglio comunale del 14 settembre. Nel corso dell’estate, spiega l’Amministrazione, i prelievi effettuati dall’Asp presso il torrente Canalotto avevano restituito valori di Escherichia coli entro i limiti previsti dalla normativa. Il Comune ha comunque continuato a monitorare i dati relativi al depuratore.

Tra le attività svolte rientra anche la pulizia dell’alveo del Canalotto, effettuata dal 23 al 29 settembre in prossimità dell’impianto, sul fronte nord-est. L’intervento ha consentito di rendere visibile il punto di scarico, così da permetterne il controllo anche attraverso l’osservazione diretta.

Le verifiche condotte presso il depuratore hanno ricondotto l’anomalia rilevata allo scarico dell’impianto. Per questo, il 30 settembre, il Comune ha richiesto a Ecotecnica, responsabile della gestione e manutenzione, una relazione sulle possibili cause dell’evento e sugli interventi da adottare.

Il direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) sta inoltre verificando un possibile collegamento con l’aumento della portata dei reflui in ingresso, già segnalato dal gestore nelle scorse settimane. Un incremento che potrebbe aver rallentato il processo di sedimentazione, favorendo il trascinamento di solidi verso lo scarico finale. Si tratta, al momento, di un’ipotesi ancora da approfondire.

L’Amministrazione ha intanto provveduto a informare le autorità competenti: il Dipartimento regionale Acqua e rifiuti, il Libero Consorzio comunale e Arpa Sicilia.

Ferro precisa che, sulla base dei controlli di autocontrollo eseguiti dal gestore, le analisi dello scarico risultano attualmente conformi ai limiti di emissione e alle prescrizioni dell’autorizzazione. Risultati che riguardano i controlli periodici previsti dalla normativa e che non interrompono gli approfondimenti in corso sulle anomalie osservate.

Per individuare le soluzioni e programmare le attività necessarie, è stato quindi indetto un incontro tecnico finalizzato a definire nel dettaglio gli interventi di manutenzione straordinaria presso il depuratore di contrada Valle Nuccio, stabilendone modalità e tempi di esecuzione.

In chiusura, l’assessore ha ringraziato il gruppo Muschio Ribelle e il movimento SiAmo Alcamo per l’attenzione riservata alle questioni ambientali del territorio, sottolineando l’importanza della partecipazione e della vigilanza a tutela del bene comune.



