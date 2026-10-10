Marsala, il 16 ottobre un incontro sulla "Battaglia di Drepana" e la guerra tra Roma e Cartagine

Un viaggio nella storia antica, tra battaglie navali, scoperte archeologiche e relitti romani. Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 17.30, Marsala ospiterà un incontro dedicato alla Battaglia di Drepana (Trapani), uno degli episodi più importanti della Prima guerra punica, combattuta tra Roma e Cartagine per il controllo del Mediterraneo.
L'iniziativa è organizzata dai Fratelli della Costa – Tavola di Marsala e si terrà nei locali gentilmente messi a disposizione dal Circolo Nautico di Marsala.
La battaglia di Drepana e la rivincita romana alle Egadi
Al centro dell'incontro ci sarà la ricostruzione di quanto accadde nel 250 a.C., quando la flotta romana subì una pesante sconfitta nelle acque di Drepana, l'odierna Trapani, durante il lungo conflitto con Cartagine.
La battaglia, combattuta nel 249 a.C. secondo la cronologia storica comunemente accettata, rappresentò uno dei momenti più difficili per Roma nella sua espansione nel Mediterraneo.
La rivincita arrivò alcuni anni dopo, il 10 marzo del 241 a.C., con la celebre Battaglia delle Egadi. La vittoria della flotta romana sulle navi cartaginesi segnò la conclusione della Prima guerra punica e aprì una nuova fase della storia della Sicilia.
Il racconto del professor Francesco Torre
A guidare il pubblico in questo viaggio nel passato sarà il professor Francesco Torre, protagonista di importanti scoperte archeologiche legate alla navigazione nell'antichità.
Torre ebbe infatti la fortuna di individuare il primo rostro di nave romana, una scoperta di grande interesse per lo studio delle battaglie navali dell'epoca.
Il professore racconterà gli avvenimenti attraverso immagini di repertorio e diapositive, ripercorrendo anche le collaborazioni scientifiche con il compianto professor Sebastiano Tusa, archeologo e studioso del patrimonio sommerso siciliano, e con il dottor Stefano Zangara.
Sarà un'occasione per conoscere meglio una pagina fondamentale della storia del territorio trapanese, dove il mare conserva ancora oggi testimonianze preziose degli scontri tra le grandi potenze dell'antichità.
Un appuntamento tra storia e tradizione marinara
L'incontro del 16 ottobre si inserisce nelle attività culturali promosse dai Fratelli della Costa di Marsala, con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza della storia del mare e delle sue tradizioni.
Al termine della conferenza è previsto anche lo Zaf di fine estate, un momento conviviale secondo la tradizione dell'associazione.
L'appuntamento è dunque per venerdì 16 ottobre, alle 17.30, al Circolo Nautico di Marsala, per riscoprire una storia che, oltre duemila anni fa, si svolse proprio nelle acque della Sicilia occidentale.