Dai tesori al cinema, tra borghi e musica: il weekend nel Trapanese

10/10/2026 06:00:00

Il weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 offre diverse occasioni culturali in provincia di Trapani, con qualche inevitabile cambiamento di programma.

L'allerta meteo e le ordinanze comunali incidono soprattutto sugli eventi all'aperto di sabato 10 ottobre. A Marsala sono state sospese le manifestazioni all'aperto, mentre a Trapani sono state disposte limitazioni agli eventi pubblici. I provvedimenti arrivano dopo la violenta tromba d'aria del 9 ottobre, che ha provocato gravi danni soprattutto tra Marsala e Petrosino. Gli appuntamenti al chiuso e quelli di domenica non sono automaticamente annullati, ma possono subire variazioni.

Ecco gli eventi principali, con le informazioni utili.

Marsala e Castelvetrano, Le Vie dei Tesori

Sabato 10 e domenica 11 ottobre è in calendario il primo weekend delle Vie dei Tesori a Marsala, tra archeologia, storia e luoghi normalmente poco accessibili. Tra le aperture annunciate ci sono l'ipogeo di Crispia Salvia, le Latomie dei Niccolini, Santa Maria della Grotta e l'antro della Sibilla.

A Marsala le attività all'aperto di sabato 10 ottobre sono interessate dall'ordinanza comunale. Per le visite nei luoghi chiusi e per gli appuntamenti di domenica 11 ottobre non risulta una cancellazione generale, ma è necessario verificare eventuali modifiche al programma.

Debutta invece nel circuito Castelvetrano, con undici luoghi inseriti nel calendario complessivo, tra cui la chiesa di San Domenico e la Santissima Trinità di Delia. Sabato 10 ottobre alle 12 è prevista anche l'esperienza gastronomica La poesia del cibo.

Informazioni utili: coupon da 3 euro per una visita, 10 euro per quattro e 18 euro per dieci. Esperienze e passeggiate hanno tariffe dedicate. Programmi, aggiornamenti e prenotazioni su leviedeitesori.com.

San Vito Lo Capo, Tempu Ri Capuna

Dal 9 all'11 ottobre San Vito Lo Capo ospita Tempu Ri Capuna, la manifestazione dedicata alla lampuga e alla tradizione marinara.

Tra gli appuntamenti annunciati ci sono l'asta del pesce, i cooking show, le degustazioni e la Tavulata cu' i piscatura in via Venza. Sabato 10 ottobre alle 12 è previsto il cooking show della chef Francesca Rosselli, mentre domenica 11 ottobre, sempre alle 12, sarà protagonista Souad Achab.

Informazioni utili: menù della tavolata a 15 euro, escursioni in barca a 35 euro con prenotazione. Per le attività in mare occorre tenere conto delle condizioni meteorologiche. Aggiornamenti su tempuricapuna.it.

Erice, il festival dei borghi siciliani

Sabato 10 e domenica 11 ottobre Erice ospita il Sicily B-Fest, festival dei Borghi più belli d'Italia in Sicilia, con rappresentanti di 25 Comuni.

Il programma comprende incontri dedicati al futuro dei piccoli centri, visite e il Villaggio dei Borghi in piazza Antonino Zichichi, annunciato dalle 10 alle 20. Domenica 11 ottobre alle 12, nell'Aula Feynman dell'Istituto Isidor Rabi, è prevista la sessione dedicata alla Carta di Erice.

Le attività all'aperto potrebbero subire variazioni in relazione al maltempo.

Partanna, il Sicily Oktober Fest

A Partanna, in piazza Falcone e Borsellino, è in calendario sabato 10 e domenica 11 ottobre il Sicily Oktober Fest, con dieci birrifici artigianali siciliani, street food e musica.

Gli orari annunciati sono sabato dalle 16 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22. Ingresso libero, consumazioni a pagamento.

Trapani, il Film Festival all'Ariston

Al Cine Teatro Ariston di Trapani, in corso Italia 4, prosegue fino a domenica 11 ottobre il Trapani Film Festival, dedicato al cinema indipendente, ai cortometraggi e ai documentari.

Domenica 11 ottobre, dalle 20.30, la serata conclusiva prevede incontri con gli ospiti, premi e la proiezione del miglior film dell'edizione 2026.

Informazioni utili: prenotazioni attraverso Liveticket.

Marsala, due concerti domenica 11 ottobre

Domenica 11 ottobre alle 18 al Teatro Impero, il soprano Susanna Rigacci è protagonista del concerto dell'Accademia Beethoven, con musiche di Morricone, Piovani, Bacharach, Bernstein e Gershwin. Biglietti da 5 a 20 euro su Tickettando; informazioni al numero 0923 719545.

Alle 17 nella Sala Maria Luisa Famà del Museo Lilibeo è invece in programma La musica, ponte fra i popoli, concerto della Libera Orchestra Popolare di Marsala in occasione della XXIII Giornata nazionale e internazionale degli Amici dei Musei. L'orchestra, nata nel quartiere di Sappusi, propone la musica come strumento di incontro e integrazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Alcamo e Gibellina, tra opera e arte contemporanea

Ad Alcamo, domenica 11 ottobre alle 19, gli Amici della Musica propongono una selezione semiscenica del Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Per sede e biglietti è possibile fare riferimento all'associazione.

A Gibellina, Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026, il weekend propone le esposizioni Terra matta. Art brut a Gibellina e Dialoghi di una vita. Omaggio a Peppe Morra. Proseguono anche Diwan, Legami invisibili e Architetture segrete. Informazioni su gibellina2026.it.

Per il weekend del 10 e 11 ottobre il consiglio è di controllare il programma prima di spostarsi, soprattutto per le manifestazioni all'aperto. Le ordinanze, le condizioni meteorologiche e le verifiche di sicurezza potrebbero comportare variazioni anche rispetto agli appuntamenti inizialmente annunciati.



