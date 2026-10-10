Tornado, Schifani a Marsala: “I soldi ci sono. Saremo con voi”

10/10/2026 11:32:00

“Aspettiamo la conta dei danni. Le risorse finanziarie ci sono. Saremo con voi”. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è arrivato questa mattina a Marsala, nelle zone devastate dalle trombe d’aria di ieri. Parlando con la sindaca Andreana Patti, ha assicurato il sostegno della Regione.

Tra i luoghi del sopralluogo c’è la scuola di Terrenove Bambina, uno degli edifici più duramente colpiti. Il tornado l’ha investita mentre i bambini erano in classe, sradicando finestre e infissi e devastando i locali.

Le parole di Schifani indicano il prossimo passaggio: completare la ricognizione dei danni per definire gli interventi e le somme necessarie. Al momento non è stata indicata una cifra, ma il presidente ha assicurato che le risorse finanziarie sono disponibili.

La conta riguarda la scuola, ma anche le abitazioni e le attività economiche colpite. Tra Marsala e Petrosino ci sono case gravemente danneggiate, alcune distrutte, e famiglie che non possono rientrare.

A Terrenove resta da capire quali lavori serviranno per rendere nuovamente utilizzabile il plesso e come garantire nel frattempo la ripresa delle lezioni. Non c’è ancora una data per il ritorno dei bambini nell’edificio.

Ieri Patti e l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano avevano avuto un colloquio telefonico con il ministro Giuseppe Valditara, che aveva chiesto una stima precisa dei danni e assicurato la disponibilità a individuare risorse per gli interventi.

Il Comune di Marsala ha annunciato la richiesta dello stato di emergenza e si sta adoperando per trovare una sistemazione alle persone con le abitazioni inagibili.

Il sopralluogo di oggi porta l’impegno della Regione direttamente nei luoghi colpiti.



