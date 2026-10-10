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Cronaca
10/10/2026 15:17:00

Tornado a Marsala, come segnalare i danni per ottenere i ristori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2026/tornado-a-marsala-come-segnalare-i-danni-450.jpg

Un modulo sul sito del Comune per segnalare i danni subiti e accelerare la ricognizione. Nel frattempo sono al lavoro i tecnici comunali.

 

 È il percorso annunciato dalla sindaca di Marsala Andreana Patti, mentre prosegue la conta delle conseguenze della tromba d’aria di ieri.

Il modello servirà ai cittadini per una prima autovalutazione dei danni.  

 

Gli uffici comunali hanno immediatamente avviato le procedure finalizzate alla sommaria  stima dei danni causati da parte della citata tromba d’aria definendo un primo censimento degli immobili danneggiati che continuerà con le squadre tecniche in questi giorni.


Al fine di accelerare le procedure di rilevazione dei danni subiti dalla cittadinanza, è data facoltà agli interessati di procedere alla stima tecnica degli stessi avendo cura di repertarla con documentazione fotografica e relazione tecnica illustrativa e descrittiva che sarà sottoposta a verifica da parte dell’Amministrazione. Detta stima dovrà essere trasmessa al seguente dedicato indirizzo informatico:
emergenzatornado@comune.marsala.tp.it 
Per ulteriori informazioni si può contattare il seguente numero dedicato: 0923993171



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