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Cronaca
10/10/2026 14:38:00

Non è vero che c'è stata un'altra tromba d'aria a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2026/1791636045-0-non-e-vero-che-c-e-stata-un-altra-tromba-d-aria-a-marsala.jpg

Non c’è stata un’altra tromba d’aria questa mattina al largo di Marsala. La notizia che da ore circola sui social e nelle chat, accompagnata da una fotografia, è falsa. Un allarme infondato che si aggiunge alla paura di chi ieri ha vissuto il passaggio dei due tornado tra Marsala e Petrosino.

Dopo case distrutte, una scuola devastata, feriti e famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, diffondere notizie false su un nuovo vortice è irresponsabile. Non aiuta nessuno. Alimenta soltanto il panico.

 

La foto che circola

In particolare, viene condivisa un’immagine scattata attraverso una finestra, con un porto in primo piano e un vortice sul mare. Viene presentata come la prova di una nuova tromba d’aria avvenuta oggi, sabato 10 ottobre. Ma quella notizia è falsa.

Una fotografia inoltrata su WhatsApp non certifica da sola né il luogo né il momento in cui è stata scattata. E il fatto che arrivi sul telefono questa mattina non significa che racconti un evento di questa mattina.

 

La devastazione di ieri è reale

Le due trombe d’aria di venerdì 9 ottobre hanno lasciato danni enormi tra Marsala e Petrosino. Hanno colpito abitazioni, attività economiche e la scuola di Terrenove Bambina, mentre i bambini erano in classe. Fortunatamente non ci sono state vittime.

Ci sono però persone ferite, famiglie con case inagibili e cittadini ancora sotto shock. È a loro che bisognerebbe pensare prima di premere il tasto “inoltra”.

 



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