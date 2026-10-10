Non è vero che c'è stata un'altra tromba d'aria a Marsala

10/10/2026 14:38:00

Non c’è stata un’altra tromba d’aria questa mattina al largo di Marsala. La notizia che da ore circola sui social e nelle chat, accompagnata da una fotografia, è falsa. Un allarme infondato che si aggiunge alla paura di chi ieri ha vissuto il passaggio dei due tornado tra Marsala e Petrosino.

Dopo case distrutte, una scuola devastata, feriti e famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, diffondere notizie false su un nuovo vortice è irresponsabile. Non aiuta nessuno. Alimenta soltanto il panico.

La foto che circola

In particolare, viene condivisa un’immagine scattata attraverso una finestra, con un porto in primo piano e un vortice sul mare. Viene presentata come la prova di una nuova tromba d’aria avvenuta oggi, sabato 10 ottobre. Ma quella notizia è falsa.

Una fotografia inoltrata su WhatsApp non certifica da sola né il luogo né il momento in cui è stata scattata. E il fatto che arrivi sul telefono questa mattina non significa che racconti un evento di questa mattina.

La devastazione di ieri è reale

Le due trombe d’aria di venerdì 9 ottobre hanno lasciato danni enormi tra Marsala e Petrosino. Hanno colpito abitazioni, attività economiche e la scuola di Terrenove Bambina, mentre i bambini erano in classe. Fortunatamente non ci sono state vittime.

Ci sono però persone ferite, famiglie con case inagibili e cittadini ancora sotto shock. È a loro che bisognerebbe pensare prima di premere il tasto “inoltra”.



