10 Ottobre: Nobel per la Pace, fucilazione in diretta, accordo Trump -Putin

10/10/2026 08:19:00

È il 10 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

• Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navi Pillay, 85 anni, magistrata sudafricana, che ha lavorato alla Corte penale dell'Aja nella commissione su Gaza. Trump dice che è «una odiatrice dichiarata di America e Israele», e per ripicca ha imposto nuove sanzioni alla Corte. Il ministero degli Esteri di Netanyahu ha commentato: «Goebbels sta applaudendo dall’inferno»

• Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Putin sul gasolio russo, che, dice, ne farà calare il prezzo. La notizia è arrivata mentre sono in corso colloqui tra ucraini e americani nel resort di Jared Kushner in Florida

• L’Onu ha detto che la fucilazione in streaming annunciata dal Pentagono «violerebbe il divieto di tortura». J.D. Vance ha detto di non essere sicuro che verrà eseguita davvero in diretta (Trump non l'ha ancora confermato) ma che, se così fosse, «io non la guarderò»

• Le proteste studentesche si sono estese al Belgio. Gli studenti hanno attaccato la polizia con sassaiole, gli agenti hanno reagito usando gli idranti

• Il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ora potranno partire i ricorsi alla Consulta

• Dopo due giorni di negoziati a Pechino, i cinesi hanno promesso che venderanno meno auto ibride nell'Unione europea

• A New York gli agenti dell’Ice hanno sparato a un uomo ferendolo

• L'Algeria ha esteso la pena di morte ai reati di incendio doloso e di rapimento di minori con violenze gravi

• È stato respinto il ricorso presentato da Sigfrido Ranucci, che chiedeva il reintegro a Report

• La Corte costituzionale ha bocciato in parte la legge emiliana sugli affitti brevi

• A Milano un muratore di 21 anni è morto quando un muro di cemento armato gli è crollato addosso. Da ieri è agli arresti domiciliari il datore di lavoro dell'operaio edile morto a Caivano il 2 ottobre: lo faceva lavorare in nero

• A Roma è arrivata la sesta denuncia nei confronti della banda della minicar, da parte di un professore in pensione. Dice di essere stato colpito con un tubo di plastica

• Una tromba d'aria ha danneggiato una scuola a Marsala, in Sicilia. Alcuni bambini sono rimasti feriti. Tutti gli articoli sono su Tp24

• Vittorio Sgarbi è ancora in ospedale, stabile, ma è stato sottoposto a tracheostomia percutanea

• Revolut è diventata la terza banca in Italia per numero di clienti: sono sei milioni

• Dopo dieci anni di lavoro, lo stilista Anthony Vaccarello ha lasciato la direzione di Saint Laurent

• Quest'estate sono stati sequestrati in tutto 250 chili di sabbia dalle valigie dei turisti di rientro dalle vacanze in Sardegna

• In Val di Susa, a 1.800-2 mila metri, ha nevicato

• Elisa Isoardi ha postato su Instagram una foto in cui si vede il "totomorti" stilato dalla redazione del suo programma. In cima alla lista c'è Lino Banfi, 90 anni, e tra gli altri c'è anche Mattarella affiancato dal commento «speriamo di no»

• Leonardo Maria Del Vecchio si è fatto intervistare da Fedez, al quale ha detto di aver «fatto l’amore con duemila donne» e di essere stato dipendente dalla droga

• A Roma Aida Yespica si è vista ritirare la patente perché si è rifiutata di fare l'alcoltest dopo aver investito dei cassonetti della spazzatura

• Vincenzo Montella è stato esonerato dal ruolo di allenatore della nazionale turca

• È morto Federico l’Olandese Volante, lo speaker di Rtl 102.5. Aveva 75 anni



