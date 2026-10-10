Scuola, la Flc Cgil incontra docenti e Ata: assemblee in tutta la provincia di Trapani

10/10/2026 08:44:00

Parte lunedì da Trapani il ciclo di assemblee sindacali promosso dalla Flc Cgil per incontrare il personale docente e Ata delle scuole della provincia, isole minori comprese.

Un calendario di appuntamenti che attraverserà il territorio trapanese per fare il punto sulle criticità del sistema pubblico d’istruzione, raccogliere le istanze dei lavoratori e approfondire le principali novità contrattuali e normative.

Al centro del confronto ci saranno i tagli agli organici, la precarietà, i salari, i carichi di lavoro e le condizioni in cui operano quotidianamente le scuole. «Ci troviamo di fronte a un sistema sempre più segnato da tagli agli organici, precarietà diffusa, salari inadeguati, carichi di lavoro crescenti e condizioni che rendono ogni giorno più difficile garantire la qualità dell'istruzione e il diritto allo studio», dichiara Adriano Rizza, responsabile della Flc Cgil di Trapani e segretario generale della Flc Cgil Sicilia.

Il calendario degli incontri

Il primo appuntamento è fissato per lunedì alle 11 all’Istituto comprensivo "Gian Giacomo Ciaccio Montalto" di Trapani. L’assemblea coinvolgerà il personale scolastico di Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, compreso il plesso di San Vito Lo Capo, Misiliscemi e Paceco.

Lunedì 19 ottobre, sempre alle 11, il sindacato sarà ad Alcamo, all’Istituto comprensivo "Bagolino", per le scuole di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi e Vita.

Martedì 20 ottobre l’appuntamento si sposterà a Marsala, al liceo "Ruggieri", per il personale degli istituti di Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino.

Venerdì 23 ottobre, dalle 12 alle 14, l’assemblea si terrà a Favignana, all’Istituto comprensivo "Rallo".

Giovedì 29 ottobre la Flc Cgil raggiungerà Pantelleria, nella sala conferenze della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri".

Ultima tappa venerdì 30 ottobre a Castelvetrano, al liceo scientifico, con il coinvolgimento delle scuole di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Salemi, Gibellina e Partanna.

Contratto, precariato e sicurezza al centro del confronto

Diversi i temi previsti all’ordine del giorno.

Si parlerà della situazione politico-sindacale, della riforma degli istituti tecnici e della filiera tecnologico-professionale, oltre che dello stato della trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.

Spazio anche alle problematiche del personale Ata, al precariato, alla sicurezza e all’edilizia scolastica. Un approfondimento specifico sarà dedicato alle pensioni, alla previdenza complementare e al Fondo Espero, con la partecipazione dei funzionari dell’Inca Cgil.

Agli incontri interverranno Adriano Rizza, Francesco Licata e Paolo Campione della Flc Cgil di Trapani, Paolo Italia della segreteria regionale, Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale della Flc Cgil, Gaspare Galfano, direttore dell’Inca di Trapani, e Cinzia Coraci, responsabile di zona dell’Inca.

L’obiettivo, sottolinea Rizza, è fare delle assemblee un momento concreto di ascolto e partecipazione. «La scuola pubblica si difende partendo da chi la vive quotidianamente e noi vogliamo dare voce a chi, ogni giorno, tiene in piedi le nostre scuole affrontando responsabilità e ostacoli che spesso restano inascoltati».

Il ciclo di incontri punta così a rafforzare il confronto nei luoghi di lavoro, raccogliere le esigenze del personale e costruire risposte collettive alle difficoltà che attraversano il mondo della scuola.



