Influenza, al via la campagna vaccinale dell’Asp di Trapani

10/10/2026 09:58:00

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 dell’Asp di Trapani partirà lunedì 12 ottobre e proseguirà fino al 28 febbraio 2027.

L’obiettivo è proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione e ridurre il rischio di complicanze e ricoveri legati all’influenza stagionale.

L’offerta sarà garantita prioritariamente agli over 60 e alle persone con patologie, attraverso la vaccinazione attiva e gratuita per le categorie aventi diritto. A coordinare le attività sarà l’Unità operativa complessa Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp.

A chi è raccomandata la vaccinazione

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a diverse categorie della popolazione. Tra queste figurano i bambini a partire dai due anni, gli adolescenti e i ragazzi che frequentano scuole e università, gli adulti con più di 60 anni, le donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto.

L’invito riguarda anche le persone a rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza, il personale sanitario, le forze di polizia e gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, oltre ai lavoratori impegnati nelle attività di allevamento animale.

La campagna coinvolgerà gli ambulatori vaccinali distrettuali dell’Asp, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Saranno inoltre predisposti appositi punti vaccinali nei presidi ospedalieri della provincia di Trapani.

Per bambini dai due anni e adolescenti sarà utilizzato principalmente un vaccino antinfluenzale attenuato, somministrato attraverso uno spray nasale.

Attenzione anche agli altri virus respiratori

Per la stagione influenzale 2026-2027 l’Asp segnala la possibilità di una contemporanea circolazione di altri microrganismi responsabili di infezioni respiratorie. Per questo motivo, l’offerta vaccinale stagionale sarà rafforzata anche per le malattie prevenibili con vaccino, tra cui quelle causate dallo pneumococco, dal virus respiratorio sinciziale (VRS) e dal SARS-CoV-2.

L’obiettivo è ampliare la protezione, soprattutto per le persone più esposte al rischio di complicanze, attraverso gli strumenti di prevenzione disponibili e le indicazioni previste per le diverse categorie.

Il 14 novembre torna l’Influ Day

Un appuntamento importante sarà il prossimo 14 novembre, quando è prevista la giornata regionale “Influ Day”, con un’apertura straordinaria dedicata all’offerta vaccinale.

L’iniziativa punta a favorire l’accesso alla vaccinazione e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione in vista dei mesi di maggiore circolazione dei virus influenzali.

La campagna dell’Asp di Trapani accompagnerà così l’intera stagione autunnale e invernale, con particolare attenzione alle persone fragili e alle categorie per le quali la vaccinazione rappresenta una misura fondamentale per limitare le conseguenze dell’influenza.



