Il Marsala Futsal ospita la Gear Piazza Armerina e cerca riscatto

10/10/2026 12:26:00

Oggi, sabato 10 ottobre, nuovo appuntamento casalingo del Campionato di Serie A2 di Calcio a 5: al Palazzetto dello Sport il Marsala Futsal 2012 attende il Gear Piazza Armerina per la seconda giornata alle ore 16. Dopo l’esordio non fortunato a Mazara, è il momento di tornare davanti al pubblico azzurro per andare a caccia dei primi punti della stagione. La società avrebbe anche dovuto inaugurare la nuova Sala Hospitality del Palazzetto dello Sport San Carlo, ma per i motivi legati all’emergenza tornado, la società presieduta da Paolo Tumbarello ha deciso di rinviare il momento al 24 ottobre. Le parole pre-gara sono di Jacopo Giubilei: “Ci siamo preparati come contro il Mazara, in armonia, e siamo pronti per affrontare il Gear. Sarà un’altra partita difficile perchè loro sono una squadra forte, con giocatori di esperienza e un Mister molto preparato. Noi però gli daremo filo da torcere”.

Fiorenza: “La partita col Mazara ha lasciato l’amaro in bocca, è stata segnata da qualche episodio che ci è andato contro e l’espulsione di Bavaresco ci ha tolto tante energie. E’ stato uno step di crescita. Contro Gear, gli anni precedenti lasciano il tempo che trovano. Sarà una gara difficilissima, il calendario ci dà scontro molto ardui; noi dobbiamo dare la stessa risposta quando si subisce una sconfitta: la voglia di rivalsa è tanta, la squadra è tranquilla, abbiamo analizzato gli errori e lavorato su quello che faremo sabato. Siamo noi che dobbiamo dettare i ritmi della partita e cambiarne l’inerzia”.

Questa la formazione schierata da Mister Giuseppe Fiorenza: Cosenza, Giubilei, Marino, Caropi, Chilelli, Rizzi, Zullo, Patti, Palmeri, Maltese, Ambrogi, Bonato. A dirigere la gara saranno: Francesco Salmoiraghi (sez. Bologna) Arbitro 1, Francesco Moschella (sez. Bologna) Arbitro 2, Renato Celestino (sez. Palermo) crono.



