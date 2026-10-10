Mazara: scoperte nuove popolazioni di Galium Litorale, pianta endemica a rischio estinzione

10/10/2026 15:00:00

Nuove speranze per la conservazione del Galium litorale, una rara pianta endemica della Sicilia sud-occidentale, classificata come fortemente minacciata di estinzione. Nel territorio di Mazara del Vallo sono state individuate diverse nuove popolazioni della specie, una scoperta che amplia significativamente le conoscenze sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica.

La ricerca è stata condotta dal biologo mazarese Angelo Ditta insieme al dottor Salvatore Surdo, della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Biodiversity Journal, diretta dal dottor Ignazio Sparacio.

Le nuove scoperte accrescono le popolazioni conosciute

Lo studio rappresenta il secondo contributo scientifico dedicato all’argomento e offre nuove prospettive per la sopravvivenza di una specie particolarmente rara. Le nuove segnalazioni si aggiungono a quelle già documentate nel 2025, portando a circa 344 il numero complessivo delle popolazioni conosciute, con un incremento di quasi il 38%.

Un risultato significativo per la conoscenza del Galium litorale, la cui distribuzione è circoscritta alla Sicilia sud-occidentale. L’individuazione di nuovi nuclei della pianta consente di delineare un quadro più aggiornato della sua presenza sul territorio, ma rende anche più evidente l’importanza di interventi mirati per garantirne la conservazione.

La necessità di proteggere gli habitat

Nonostante le nuove scoperte, gli autori richiamano l’attenzione sulle criticità legate alla rarefazione della specie e sulla necessità di una protezione attiva dei siti in cui cresce. La conoscenza delle popolazioni esistenti, infatti, deve essere accompagnata da misure concrete per tutelare gli habitat e contrastare i fattori che possono comprometterne la sopravvivenza.

Tra le azioni raccomandate figurano l’istituzione di aree protette o l’inserimento dei siti interessati nelle reti di conservazione già esistenti. Viene inoltre sottolineata l’importanza della prevenzione degli incendi, attraverso la creazione di fasce tagliafuoco e la rimozione periodica della vegetazione infiammabile.

Gli studiosi indicano anche la necessità di limitare l’accesso alle aree più vulnerabili e di vietare il pascolo laddove risulti necessario, oltre a prevedere un monitoraggio costante delle dinamiche delle popolazioni.

Una sfida per la biodiversità del territorio

La scoperta nel territorio mazarese aggiunge un tassello importante alla conoscenza della biodiversità siciliana e apre nuove possibilità per la salvaguardia del Galium litorale. La presenza di un numero maggiore di popolazioni conosciute rappresenta un elemento incoraggiante, ma non elimina le minacce che gravano sulla specie.

La sfida, ora, è trasformare i risultati della ricerca in strumenti concreti di tutela, attraverso la collaborazione tra studiosi e soggetti responsabili della gestione del territorio. Proteggere gli habitat, prevenire gli incendi e controllare nel tempo l'evoluzione delle popolazioni saranno passaggi fondamentali per assicurare un futuro a questa rara pianta endemica.



