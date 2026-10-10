Maltempo a Trapani, volo Ryanair da Roma dirottato a Palermo: troppo pericoloso atterrare a Birgi

10/10/2026 13:10:00

Il forte maltempo che sta interessando la provincia di Trapani provoca disagi anche al traffico aereo. Un volo Ryanair proveniente da Roma, che sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi alle 12.50 di oggi, sabato 10 ottobre 2026, è stato dirottato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

A determinare il cambio di destinazione è stato un improvviso e impressionante fronte temporalesco che ha interessato l'area dell'aeroporto trapanese, rendendo sconsigliabile il tentativo di atterraggio.

Il pilota, valutate le condizioni meteorologiche, ha preferito non rischiare e dirigersi verso Palermo Punta Raisi, dove le condizioni del tempo risultavano invece stabili.

L'aereo è atterrato nello scalo palermitano intorno alle 13.15, con un ritardo contenuto rispetto all'orario previsto per l'arrivo a Trapani, ma con un inevitabile disagio per i passeggeri.

Per consentire ai viaggiatori di raggiungere la destinazione originaria, è stato organizzato un trasferimento via terra da Palermo a Trapani.

L'episodio conferma le difficoltà provocate dall'ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia occidentale. Le condizioni atmosferiche possono cambiare rapidamente, soprattutto in presenza di temporali intensi, con conseguenze anche sulle operazioni aeroportuali.

In questo caso, la decisione di dirottare il volo è stata adottata per ragioni di sicurezza, evitando una manovra di atterraggio in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Anche i collegamenti ferroviari tra Palermo e Trapani stanno subendo variazioni e limitazioni a causa dell'allerta meteo, come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana.





