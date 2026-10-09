Volley: debutto casalingo contro Busto Arsizio per la Sigel Seap Marsala Volley 

09/10/2026 09:00:00

L’attesa è finalmente finita, dopo il battesimo del fuoco esterno, il profumo del taraflex di casa ed il calore travolgente del proprio pubblico tornano ad infiammare il fortino biancoazzurro. Domenica, il PalaSanCarlo alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione casalinga della Sigel Seap Marsala Volley, attesa nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Fineco da un banco di prova dal coefficiente di difficoltà altissimo e dal fascino ineguagliabile. A sbarcare a Capo Boeo sarà la forte Erreci Busto Arsizio di Coach Michele Marchiaro, una formazione costruita con ambizioni di primissimo piano che, forte di un roster di altissimo profilo, non nasconde le proprie mire di vertice e la chiara ambizione al salto nella massima serie. Un ostacolo severo, dunque, per le ragazze di Coach Dino Guadalupi, chiamate a sfoderare una prestazione di grande carattere e spessore per imbrigliare le velleità delle ospiti e regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.

L'abbraccio del popolo lilibetano rappresenta il carburante ideale per una squadra che non vede l’ora di sentire la spinta del proprio palazzetto. Il sostegno amico degli appassionati marsalesi sarà l'arma in più per colmare l’eventuale gap e lottare su ogni pallone, trasformando il PalaSanCarlo in un vero e proprio fortino inespugnabile. Ma la sfida di domenica racchiude in sé anche una storia nella storia, un intreccio di affetti che catturerà l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. Sotto la rete, infatti, andrà in scena un duello familiare tanto speciale quanto spettacolare, quello tra le gemelle Sassolini, classe 2005, ormai abituate ad incrociare i propri destini da avversarie sui campi d'Italia. Da una parte ci sarà la schiacciatrice Victoria, pronta a dare battaglia con la maglia della Sigel Seap Marsala Volley, dall'altra la palleggiatrice Helena, punto di forza della Erreci Busto Arsizio, già protagonista nella prima vincente uscita di campionato in cui ha messo a referto tre punti. Un confronto tecnico e statistico di assoluto rilievo che aggiunge un ulteriore, imperdibile motivo d'interesse ad una domenica di grande pallavolo.



