Tanta gente a Menfi per la 28esima edizione di Inycon

09/10/2026 11:28:00

Si chiude con circa 30.000 presenze e un incremento del 18% rispetto al 2025 anche sul fronte dell’offerta enogastronomica della manifestazione la 28ª edizione di Inycon, che dal 2 al 4 ottobre ha trasformato Menfi crocevia del vino siciliano.

Strutture ricettive sold out, ristoranti pieni e migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia, dal resto d’Italia e dall’estero hanno accompagnato un’edizione dedicata al tema “Scoprire per raccontare – Territorio, giovani e futuro”. Oltre 30 aziende vitivinicole coinvolte e un fitto calendario di masterclass, cooking show, visite in cantina e nei frantoi, degustazioni guidate e incontri culturali hanno raccontato il volto contemporaneo delle Terre Sicane. Tra gli appuntamenti più partecipati il confronto dedicato alla Generazione Z e ai nuovi consumi del vino, il talk promosso da ITS Academy Sicani sul rapporto tra formazione, imprese e opportunità professionali e “Menfi sostenibile – Riconoscimenti e qualità del territorio”, dedicato al percorso che ha portato Menfi ad affermarsi come territorio attento alla qualità ambientale e alla sostenibilità, testimoniato nel 2026 dal traguardo della 30ª Bandiera Blu e dal riconoscimento della Bandiera Verde. All’incontro è intervenuta l’on. Giusi Savarino, assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente.

Tutto esaurito anche per le masterclass curate da SISTEMA Vino, dedicate alla scoperta di vini e stili differenti, con produttori provenienti da tutta la Sicilia a confronto sulle nuove tendenze. Grande partecipazione anche alle attività dedicate all’olio extravergine d’oliva, con degustazioni, incontri dedicati alla cultura dell’olio e all’oleoturismo e il quiz EVO & FUN condotto da Giusy Buscemi, insieme alle iniziative dedicate alla valorizzazione del pescato locale. Molto apprezzati inoltre il Villaggio delle Tipicità, il Wine Bar realizzato con IRVO, l’Expo Village e l’area Street Food, che hanno contribuito alla crescita dei consumi registrata durante l’evento.

Soddisfazione da parte degli organizzatori Fondazione Inycon, Futuris e Comune di Menfi: «Inycon si conferma un appuntamento fondamentale per la promozione della città e della sua identità – sottolineano il sindaco Vito Antonio Clemente e l’assessore all’Agricoltura Franco Gagliano – La partecipazione registrata dimostra la capacità di Menfi di raccontare e valorizzare il proprio territorio attraverso il vino, l’olio, le produzioni di qualità, l’ambiente e le sue eccellenze, trasformandole in opportunità di sviluppo e attrazione turistica». Spazio anche al progetto delle Comunità dell’Olio, nato per valorizzare il rapporto tra olio, territorio, cultura e accoglienza: «Inycon ha dimostrato quanto le Comunità dell’Olio possano diventare strumenti di partecipazione e sviluppo dei territori, creando connessioni tra imprese, produttori, turismo e comunità locali», ha sottolineato Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. L’edizione 2026 è stata sostenuta dalla Regione Siciliana, che ha inserito Inycon tra i Grandi Eventi 2026-2027, dagli Assessorati regionali del Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Agricoltura, delle Attività Produttive e del Territorio e Ambiente, dal Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea (tramite il FEAMPA 2021-2027), dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dall’Unione dei Comuni delle Terre Sicane insieme ai numerosi sponsor che hanno voluto contribuire all’evento. Un sentito ringraziamento va ai main sponsor dell’edizione 2026 – UniCredit, Cantine Settesoli, Planeta, Leopard, Mnemosine e Centro Seia - per il sostegno e la fiducia con cui hanno accompagnato la manifestazione. Le serate finali hanno richiamato un grande pubblico con la Inycon Night, che ha visto protagonista DJ Tommy Vee grazie allo sponsor unico Leonardo Campo Gioielli, e con lo spettacolo In Limine di Giusy Di Blasi, concluso dai tradizionali fuochi piromusicali. A quasi trent’anni dalla sua nascita, Inycon conferma il proprio ruolo di riferimento per l’enoturismo siciliano e dà appuntamento al 2027.



