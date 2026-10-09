Ciclismo: trionfo per l'Aracio Bike, doppietta di premi sul percorso vulcanico dell'Etna
Una domenica da incorniciare per il gruppo Aracio Bike di Trapani, protagonista assoluto della settima edizione del raduno "Le terre nere della contea", andato in scena a Puntalazzo, sulle pendici dell'Etna. La manifestazione ha richiamato 230 atleti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria, pronti a darsi battaglia su uno scenario naturale tra i più suggestivi e impegnativi della regione. Il tracciato, particolarmente selettivo e apprezzato dai partecipanti, si è snodato per 37 chilometri attraverso fitti boschi e impervie pietraie. Una prova di grande resistenza e abilità tecnica che ha richiesto il superamento di un dislivello positivo di 1.100 metri, mettendo a dura prova la preparazione dei biker lungo i sentieri vulcanici.
Nonostante la distanza e la durezza del percorso, la squadra trapanese ha saputo mettersi in luce non solo per la grinta dimostrata in sella, ma anche per i prestigiosi riconoscimenti conquistati:
# Premio speciale per la provenienza: l'Aracio Bike è stato premiato come il gruppo sportivo arrivato da più lontano;
# Premio per il punteggio: grazie alla massiccia e competitiva partecipazione dei suoi iscritti, il team ha totalizzato ben 1.760 punti, sbaragliando la concorrenza nella classifica a squadre. Una trasferta che conferma la vitalità e la passione del movimento ciclistico trapanese, capace di fare strada — è proprio il caso di dirlo — fino alle pendici del vulcano più alto d'Europa.
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