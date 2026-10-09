Ciclismo: trionfo per l'Aracio Bike, doppietta di premi sul percorso vulcanico dell'Etna

09/10/2026 07:30:00

Una domenica da incorniciare per il gruppo Aracio Bike di Trapani, protagonista assoluto della settima edizione del raduno "Le terre nere della contea", andato in scena a Puntalazzo, sulle pendici dell'Etna. La manifestazione ha richiamato 230 atleti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria, pronti a darsi battaglia su uno scenario naturale tra i più suggestivi e impegnativi della regione. Il tracciato, particolarmente selettivo e apprezzato dai partecipanti, si è snodato per 37 chilometri attraverso fitti boschi e impervie pietraie. Una prova di grande resistenza e abilità tecnica che ha richiesto il superamento di un dislivello positivo di 1.100 metri, mettendo a dura prova la preparazione dei biker lungo i sentieri vulcanici.

Nonostante la distanza e la durezza del percorso, la squadra trapanese ha saputo mettersi in luce non solo per la grinta dimostrata in sella, ma anche per i prestigiosi riconoscimenti conquistati:

# Premio speciale per la provenienza: l'Aracio Bike è stato premiato come il gruppo sportivo arrivato da più lontano;

# Premio per il punteggio: grazie alla massiccia e competitiva partecipazione dei suoi iscritti, il team ha totalizzato ben 1.760 punti, sbaragliando la concorrenza nella classifica a squadre. Una trasferta che conferma la vitalità e la passione del movimento ciclistico trapanese, capace di fare strada — è proprio il caso di dirlo — fino alle pendici del vulcano più alto d'Europa.



