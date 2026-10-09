Trapani, inaugurato il murale al Centro di Salute Mentale della "Cittadella"

09/10/2026 07:46:00

Un murale per dare spazio alla creatività e valorizzare il percorso delle persone seguite dai servizi di salute mentale. È stato inaugurato questo pomeriggio alla Cittadella della Salute di Trapani, nella hall di Palazzo Tulipano, sede del Centro di Salute Mentale.

Alla cerimonia hanno partecipato il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, il direttore amministrativo aziendale, Danilo Palazzolo, e il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Gaetano Vivona.

La scopertura dell’opera è stata preceduta dalla lettura di alcune poesie scritte da ex pazienti del Centro Diurno, un momento dedicato all’espressione personale e alla condivisione di esperienze attraverso la parola e l’arte.

Il murale è stato realizzato nell’ambito del progetto Budget di Salute ed è opera di Paolo, un giovane con una condizione dello spettro autistico, seguito nel suo percorso dal tutor Arianna Maggio.

L’iniziativa porta all’interno degli spazi del Centro un’opera nata dalla creatività di uno dei suoi utenti, dando visibilità alle capacità espressive individuali e al valore dei percorsi di partecipazione e inclusione promossi dai servizi di salute mentale.



